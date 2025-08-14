Kelly Baron é a protagonista da mais recente polémica no mundo dos famosos em Portugal. A personal trainer resolveu tornar público através das suas redes sociais um vídeo no qual aparece a amamentar ao mesmo tempo o filho, Miguel, de 13 meses, e o sobrinho.

"Irmãos de leite. O Enrico, meu sobrinho, pediu o leitinho do Miguel e fiquei emocionada com este momento que vou guardar para sempre no meu coração, assim como todos os momentos entre os priminhos", enalteceu na legenda das imagens.

Ainda na mesma partilha, a mulher de Pedro Guedes aproveitou para enaltecer o mês do aleitamento materno e relatou na primeira pessoa a sua experiência com a amamentação.

"E já que este é o mês dedicado ao aleitamento materno (agosto dourado), vou partilhar um pouco da minha experiência:

Ainda tenho muitos desafios com a amamentação, dentre eles a privação do sono, mas é um esforço por amor, mesmo cansada e em silêncio. É a melhor sensação que já vivi, que vai além de alimenta-lo, é afeto, criação forte de vínculo, entrega, aconchego, 'servir' de porto seguro em meio a tantas descobertas…

A amamentação prolongada é recomendada até dois anos ou mais enquanto o filho e a mãe desejarem o que nos traz benefícios com evidência científica. Quero aproveitar estes momentos só eu e ele, pois sei que não será eterno!

Eu ainda não estou pronta para o desmame e tenho a certeza que ele também não com 13 meses", completou.



Nova polémica com amamentação

Na quarta-feira, 13 de agosto, surgiu uma nova polémica relativa ao tema amamentação. Desta vez, devido ao facto de uma convidada do programa 'Dois às 10', da TVI, ter dado de mamar aos dois filhos ao mesmo temo em direto.

A celeuma e críticas levaram Cristina Ferreira e Cláudio Ramos a reagirem na emissão de hoje do programa matutino.

"Acho que houve aí uma polémica por se mostrar a senhora a dar de mamar em televisão, é para o lado que durmo melhor. Tu dormes bem?", atirou Cristina, passando a palavra a Cláudio Ramos.

"Acho que a senhora dar de mamar ao bebé, o bebé tem fome tem de mamar, é óbvio, pode proteger-se ou não, é uma escolha dela, mas o outro bebé a mamar a mãe tem de se impor - pronto, mas é o meu ponto de vista", disse o apresentador, deixando clara a sua opinião a respeito do tema.