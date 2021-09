Katia Aveiro usou as stories da sua conta de Instagram para deixar um recado a todas as pessoas que lhe pedem camisolas (e outros favores) do irmão, Cristiano Ronaldo.

Sem 'papas na língua', Katia - que vive no Brasil - afirmou:

"Deixa só explicar aí ao pessoal e sem rodeios. Não peço vídeos, nem áudios ao meu irmão para enviar para ninguém, senão ele não faria outra coisa na vida. E outra coisa, eu não vendo camisetas [camisolas]. Camisetas são compradas e existem sites, basta pesquisar na internet. Mania do povo achar que jogador tem fábrica de camisetas e que a família também tem um stock em que casa para oferecer a milhares de fãs que pedem o mesmo. Desculpa a sinceridade, mas é preciso ter noção. Obrigada".

Recado deixado por Katia Aveiro© Instagram - Katia Aveiro

Leia Também: Katia Aveiro a 'rebentar' de orgulho de Cristiano Ronaldo