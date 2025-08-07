Em casa de Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt celebrou-se uma data muito especial na quarta-feira, dia 6 de agosto. Foi neste dia há cinco anos que o casal deu as boas-vindas à primeira filha em comum.

Lyla Maria completou mais um ano de vida e os papás não deixaram passar em branco a data, pois recorreram ao Instagram para assinalar este momento especial.

"Um feliz 5.º aniversário para a minha doce menina. Amo-te mais do que as palavras possam expressar", escreveu Katherine Schwarzenegger na legenda de uma fotografia em que aparece com a filha ao colo, mas com a menina de costa sem mostrar o seu rosto.

Por sua vez, Chris Pratt destacou nas stories da sua página de Instagram um conjunto de vários momentos passados com a menina e disse: "Não acredito que a minha filhinha já faz cinco anos! O tempo voa mesmo. Amo-te, Lyla."

Publicação de Chris Pratt© Instagram_prattprattpratt

De acordo com a People, dias antes do aniversário da pequena Lyla, Chris Pratt revelou na passadeira vermelha da antestreia de 'The Terminal List: Dark Wolf', em Nova Iorque, que a festa de aniversário de Lyla iria ser inspirada em sereias.

"Ela agora gosta muito de sereias. Ela adora nadar. É muito boa na natação. Vai ser uma grande festa", partilhou, referindo ainda que iam ter "sereias a sério".

A família de Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt

De recordar que a pequena Lyla não é a única filha do casal. Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt têm ainda em comum a filha Eloise Christina, de três anos, e o filho Ford Fitzgerald, de oito meses.

O ator é também pai de Jack, que nasceu no casamento anterior com a também atriz Anna Faris. O filho mais velho de Chris Pratt vai completar 13 anos no dia 17 de agosto.

Chris Pratt e Anna Faris anunciaram a separação em 2017 depois de terem estado casados durante oito anos. O divórcio ficou finalizado em 2018. No ano seguinte, em 2019, o ator deu o nó com Katherine Schwarzenegger.

