Kate Middleton publicou uma mensagem nas redes sociais enquanto desfruta de umas férias de verão em família.

A princesa de Gales interrompeu os dias de descanso, na sexta-feira, dia 22 de agosto, para escreveu palavras de apoio à seleção feminina de rugby da Inglaterra antes do Mundial.

"Desejo que tudo corra bem às Red Roses neste início de jornada no Mundial de Rugby Feminino hoje à noite. Mal posso esperar para torcer por vocês e ver a equipa a encarar o desafio em casa", escreveu Kate Middleton, tendo terminado com a sua assinatura, "C" - abreviatura do seu nome de nascimento, Catherine.

A equipa, de referir ainda, jogou esta sexta-feira contra os Estados Unidos no Stadium of Light, em Sunderland, às 19h30 (horário local), e venceu. O próximo jogo vai decorrer no próximo sábado, dia 30 de agosto, contra o Samoa.

Kate Middleton tem estado ausente dos holofotes nestes últimos dias, isto porque está a aproveitar as férias de verão com o marido, o príncipe William, e os três filhos de ambos, o príncipe George, de 12 anos, a princesa Charlotte, de 10, e ainda o príncipe Louis, de sete.

A última aparição pública de Kate Middleton foi num fim de semana desportivo em Wimbledon, nos dias 12 e 13 de julho, tendo dado continuidade à tradição ao marcar presença nas finais do All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Mas não esteve no evento sozinha. Os príncipes de Gales levaram os dois filhos mais velhos, George e Charlotte, nesta aparição pública, de surpresa, no dia 13 de julho.