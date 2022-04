Karina Bacchi, atriz que fez sucesso no Brasil ao participar na novela 'Da Cor do Pecado', terá dado recentemente uma entrevista na qual recordou os tempos em que frequentava eventos relacionados com o meio artístico.

Karina confessou em declarações a um podcast ter vários arrependimentos relacionados com o período da sua vida em que a representação era o seu foco. A celebridade brasileira chega mesmo a relatar festas da Globo nas quais terá assistido ao uso de cocaína e orgias feitas por nomes conhecidos do meio.

"Não citei nomes, nem falei para julgar. Via coisas ao meu redor e não me encaixava. Nunca experimentei drogas nem vivi em promiscuidade. Falo abertamente para alertar pessoas que procuram a fama de forma obstinada", terá dito, citada pelo site Splash.

Dona de uma vida pacata, ligada à religião e muito centrada na família, Karina Bacchi lamenta ainda a decisão de ter posado nua na revista Playboy.

"Foi uma decisão que tomei por impulso, por querer sentir-me mais dona de mim. Queria mostrar ao mundo que era ousada! Hoje, vejo o grande erro de fazer algo só para mostrar aos outros", afirma, assegurando que, "por decisão própria", já não frequenta "certos lugares e festas".

