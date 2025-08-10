Depois de o filho de Justin Bieber se ter estreado num videoclipe do pai, o cantor voltou a dar destaque ao menino, mas desta vez na sua página de Instagram.

Justin Bieber mostrou aos fãs como tem sido esta fase da sua vida como pai do pequeno Jack Blues Bieber, tendo publicado um conjunto de selfies em que aparece em momentos de 'brincadeira' e ternura com o bebé no sofá.

Apesar de ser discreto no que diz respeito à criança, evitando mostrar o rosto do menino, não deixou de 'presentar' os fãs.

Após o artista - vencedor de dois prémios Grammy - ter publicado no sábado, dia 9 de agosto, as imagens na rede social, as reações não tardaram a 'encher' a caixa de comentários.

"O cabelinho igual ao Justin. Este menino deve ser a cara do pai", comentou um internauta. "Fico feliz por ver o Justin a ser pai", disse outro.

"Tão fofo" ou "adoráveis - papá e filho", são outras das muitas mensagens que o cantor recebeu, com vários seguidores a pedirem para ver o rosto do bebé.

Veja na galeria as referidas fotografias que Justin Bieber mostrou aos fãs e onde aparece na companhia do filho Jack.

O nascimento de Jack Blues e o casamento de Justin Bieber com Hailey

O cantor de 'Love Yourself', de 31 anos, e Hailey, de 28, recorde-se, casaram-se em setembro de 2018. Seis anos depois, em maio de 2024, o casal renovou os votos e revelou que estava para chegar o primeiro filho.

Três meses mais tarde, mais precisamente no dia 22 de agosto de 2024, Justin e Hailey Bieber deram as boas-vindas ao filho Jack Blues.

O menino foi a estrela do mais recente videoclipe do papá 'babado', da música 'Yukon', do álbum 'SWAG'.