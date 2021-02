Juliana Dias deu que falar ao anunciar, a 14 de fevereiro, o nascimento do segundo filho, o bebé Pietro. A empresária partilhou nas redes sociais fotografias onde mostrava o recém-nascido com um look digno de um verdadeiro príncipe.

Apesar de ter sido alvo de várias criticada, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' mostrou-se indiferente e continuou na sua conta oficial de Facebook a partilhar com os fãs os pomposos e muito amorosos conjuntos que escolheu para os primeiros dias de vida de Pietro.

Veja na galeria os look do pequeno príncipe de Juliana Dias, que é ainda mãe da encantadora Penélope - de três anos.

