Júlia Pinheiro esteve no programa 'Casa Feliz' desta terça-feira e, em conversa com João Baião e Diana Chaves, confessou que 2025 tem sido um ano muito positivo com a chegada da neta Pilar e com o novo projeto da SIC, 'Aldeia do Amor'.

Júlia Pinheiro está numa fase muito positiva da sua vida. A comunicadora, de 62 anos, foi avó da pequena Pilar no passado dia 2 de maio e prepara-se para apresentar o programa 'Aldeia do Amor' que estreia brevemente. A cara do canal de Paço de Arcos esteve esta terça-feira no formato das manhãs da SIC, 'Casa Feliz', onde falou sobre o futuro com Diana Chaves e João Baião. "Na 'Aldeia do Amor' eu vou andar à procura de homens e mulheres que tenham o grande desejo, já noutra etapa da vida [de encontrar o amor]", começou por revelar. "Podem-se inscrever, ainda estamos à procura de candidatos", reforçou Júlia. Afastada deste tipo de formatos há muitos anos, a comunicadora revela-se muito feliz e entusiasmada com o que vêm aí. "Há 14 anos que não fazia prime time e estou muito contente porque é um formato diferente [...] Já [há muito tempo que] não tinha aqui uma coisa para 'arrebitar a pestana'", confessou bem-disposta. "Esta aldeia vai ser um lugar muito especial, vão acontecer coisas que nunca aconteceram até agora. Há outro olhar que vem de outro sítio, acho que vai ser muito engraçado, vou-me divertir muito", concluiu, deixando no ar que este novo formato promete surpreender os telespectadores.

O novo papel (principal) da vida de Júlia Pinheiro - o de avó

Júlia Pinheiro não podia estar mais feliz com a chegada da pequena Pilar, filha de Matilde Pêgo.

"Tenho uma neta muito linda que já palra. Faz hoje quatro meses, um aplauso para a Pilar. O meu gatinho [...] Eu já era avó da Francisca e da Benedita.

O ano de 2025 têm-me trazido desafios e um lado de amor de família. Não estávamos à espera deste bebé. Ficámos felicíssimos", garante.

Esta bebé foi uma surpresa para a família e não tinha sido planeada, tal como a apresentadora já tinha revelado anteriormente.

"A Pilar é um presente da vida e da natureza porque não estava prevista, tudo indicava que a minha filha Matilde, provavelmente, não poderia ter bebés. E, de repente, diz-nos que está grávida. [...]

Estivemos um bocadinho em sobressalto, toda a gestação do bebé, e depois houve o dia 2 de maio e foi prodigioso ver a minha filha transformar-se numa menina mãe", confessou Júlia Pinheiro no programa 'Estamos em Casa'.