No dia em que arrancam as cerimónias fúnebres de Jorge Costa depois da sua morte inesperada, aos 53 anos, Pedro Ribeiro juntou-se às muitas pessoas que se manifestaram nas redes sociais sobre esta partida repentina.

"Houve um tempo em que os jogadores de futebol tinham a mesma idade que eu. Ontem pensei nisso, quando veio a notícia da morte do lendário Jorge Costa. 1971-2025. Caramba, 1971, temos, tínhamos, a mesma idade. É muito cedo para a notícia de que o Jorge Costa morreu. 53 anos, ia fazer 54 em outubro", começou por refletir Pedro Ribeiro.

"Acho que a comoção, tristeza e genuíno respeito de toda a gente pelo Bicho [como era carinhosamente tratado], gente de todos os clubes, mostra o gigante que foi este defesa central, este líder, este capitão como todos os capitães de equipa deviam ser", acrescentou.

"Hoje a sua cidade, o Porto, amanheceu triste, de coração pesado. Mas o céu estará azul e branco, quando, logo, o Estádio do Dragão abrir as suas portas a todos aqueles que pretendam prestar homenagem a este singular capitão do FC Porto", escreveu depois, referindo-se ao último adeus ao ex-futebolista.

As cerimónias públicas de despedida ao antigo internacional português irão começar pelas 15h00 desta quarta-feira, 6 de agosto, no Estádio do Dragão. As portas do recinto estarão abertas para que sócios, adeptos e público em geral possam prestar a devida homenagem, encerrando pelas 22h00.