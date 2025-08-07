A vitória do Benfica terminou com uma novidade especial. A equipa das águias jogou contra o Nice para a Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira, dia 6 de agosto, e venceu por 2-0. Um dos marcadores foi Florentino Luís, que aproveitou o momento de glória para revelar que vai ser pai pela terceira vez.

Ao festejar o golo, o jogador do Benfica colocou a bola dentro da camisola, simulando uma gravidez e meteu o dedo na boca, indicando assim que está para chegar mais um bebé.

Mais tarde, na sua página de Instagram, Florentino Luís destacou as imagens do momento em que revelou em campo que vai ser novamente pai e confirmou a novidade ao juntar ainda uma fotografia onde podemos vê-lo com os filhos mais velho e a companheira, que já está com uma grande 'barriguinha' de grávida.

"Golo importante numa noite europeia… e uma notícia muito especial: vem aí o nosso terceiro filho!! Família a crescer, fé renovada e o coração cheio de gratidão. Deus tem sido bom - sempre", escreveu na legenda da publicação.

Como seria de esperar, assim que confirmou a novidade na rede social, Florentino Luís não tardou a receber carinhosas mensagens na caixa de comentários. Fãs, colegas e amigos fizeram questão de dar os "parabéns" aos papás e desejar a maiores felicidades.

De referir que o Benfica deslocou-se até Nice para este jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Além do golo de Florentino, o também jogador das águias Ivanovic foi quem marcou o primeiro golo da vitória.