Madalena Aragão completou 20 anos na passada segunda-feira, 25 de agosto, e teve direito a um presente muito especial da parte do namorado João Neves.

Numa partilha feita no Instagram, a atriz mostra que o casal adotou agora mais um cão: Bonnie. Este animal, um golden retriever, junta-se a Bala.

"Agora somos quatro. Melhor presente de sempre. Bala e Bonnie", escreveu Madalena na legenda da foto onde mostra as imagens da nova família.

João Neves, Madalena Aragão, Bala e Bonnie

E neste dia tão especial para a jovem atriz, o namorado fez ainda questão de lhe dar publicamente os parabéns. O jogador do Paris Saint-Germain partilhou na sua página de Instagram várias fotos engraçadas da namorada e escreveu na legenda da partilha: "20".

A história de amor entre Madalena Aragão e João Neves

O namoro da atriz e do futebolista terá começado em julho de 2024. O casal foi visto no Algarve (de onde é João Neves) e ainda no estádio da Luz.

A confirmação do romance chegou a 19 de setembro quando o jogador partilhou uma foto dos dois lado a lado em Paris, onde este mora. No mesmo dia Madalena fez uma story onde aparecia a ver um jogo de futebol do namorado.

As viagens do casal

Há um ano juntos, o casal já teve oportunidade de viajar por vários locais. Ainda este verão estiveram em Tavira, a cidade do jogador, e depois rumaram à Polinésia Francesa, mais precisamente Bora Bora.

Anteriormente já tinham partilhado com os seguidores que tinham estado juntos em Roma, na Disney, Nova Iorque, e em Los Angeles.