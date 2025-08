De coração aberto, João Maneira fez um vídeo que queria já ter mostrado aos seguidores há muito tempo, mas só agora é que teve coragem para tal partilha.

O ator desabafou junto de quem o segue no Instagram, confessando que tem vivido fases desafiantes e afirmando que "nem tudo é um mar de rosas".

"Há muito tempo que queria fazer este vídeo. Nunca o fiz porque sempre tive vergonha. Quem me conhece bem, de coração, os meus amigos, a minha família, as pessoas mais próximas sabem verdadeiramente quem é que eu sou. Vocês não", começou por dizer.

"É isso que me remói a cabeça. Apesar de as redes sociais serem um monte de mentiras, cabe-nos a nós passar as verdades. Cheguei ao ponto em que não quero saber qual é que é a minha consequência por estar a dizer a verdade, nem quero pensar nela. Tenho respeito por todos vocês, ajudaram-me em muitas fases da minha vida. [...] Infelizmente hoje em dia é preciso e por isso agradeço-vos por terem estado desse lado sempre, por me ajudarem e mandarem mensagens de força", acrescentou.

"Não espero nada com o vídeo, não espero recuperar, não espero resolver os meus problemas, de todo. Só quero que cada uma das pessoas que me siga, se sinta menos sozinha neste mundo gigante. Não estão sozinhos, ninguém está sozinho. As pessoas riem à frente de uma câmara e choram atrás dela, por isso… Queria-vos mostrar a minha vida nos últimos dois anos. E que nem tudo é um mar de rosas. É isto", desabafou, por fim. Veja o vídeo na galeria.

A partilha foi feita no final da semana passada, mais precisamente no dia 1 de agosto, e desde logo que recebeu várias mensagens através da caixa de comentários da publicação em questão.

"Se ficaste melhor depois do vídeo, ótimo. Só isso importa… mas de certeza que não tens de explicar nada ninguém", reagiu a também atriz Ângela Pinto. "Oh meu querido, um beijinho no teu coração", comentou Noua Wong. Sandra Silva também fez questão de enviar "um abraço", enquanto Débora Monteiro e Frederico Amaral deixaram um emoji em forma de coração.

Esta semana, João Maneira voltou a fazer emotivas partilhas através das stories do Instagram, como o vídeo que pode ver abaixo:

E também uma imagem onde se pode ler: "Está f***, mas estou de pé."

Publicação de João Maneira© Instagram_joaomaneira.oficial

O ator tem também novidades profissionais que não deixou passar em branco. Entre os desabafos, João Maneira destacou na mesma rede social que acabou de estrear a nova temporada de 'Salto de Fé', onde dá vida a Tó Raposão.

Publicação de João Maneira© Instagram_joaomaneira.oficial

Publicação de João Maneira© Instagram_joaomaneira.oficial

João Maria Maneira, recorde-se, já conta com vários projetos no seu currículo, como 'Fala-me de Amor', de 2006, mas destacando-se - no início da sua carreira - a telenovela 'Floribella'. Integrou depois o elenco de muitos outros trabalhos na ficção nacional, entre eles 'A Outra', 'Sentimentos', 'Laços de Sangue', 'Sinais de Vida', 'Depois do Adeus', 'Os Nossos Dias', 'Mar Salgado', 'Amor Maior', 'Paixão', 'Nazaré', 'A Serra', 'Flor Sem Tempo', 'Senhora do Mar' ou 'Os Eleitos'.

