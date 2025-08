João Carreira, cabeleireiro que se tornou conhecido pelas suas constantes idas à televisão, esteve à conversa com Andreia Rodrigues (que se encontra a substituir Júlia Pinheiro durante as suas férias) esta terça-feira, dia 5 de agosto.

Nesta conversa, o profissional não conteve as lágrimas ao lembrar um dos momentos mais difíceis da sua vida, nomeadamente quando foi obrigado a encerrar o seu salão devido à pandemia.

A relação muito próxima com os pais

João Carreira começou por destacar a enorme proximidade que tem com o pai e com a mãe: "Acho que nunca me vou afastar dos meus pais! Não imagino a minha vida sem eles", realçou.

"Eles são tudo o que eu tenho na minha vida", notou ainda, afirmando que todos os seus projetos enquanto empreendedor são pensados para deixar os pais orgulhosos.

"Queria que as pessoas usassem um produto com o meu nome e achei sempre que o mercado em Portugal precisava de um produto que fosse de alta qualidade e acessível a todas as pessoas. A beleza tem de ser acessível a todos, independentemente da classe social. Para mim não existe classes sociais", explica.

A criação de uma marca própria (e o momento de crise)

João Carreira começou a comercializar produtos com o seu nome em 2020, contudo, foi apenas três anos depois que conseguiu lançar a sua marca, passando a estar envolvido em todo o processo - desde a produção do produto até à sua comercialização.

"Comecei a comercializar três produtos na altura da pandemia. O produto ficou pronto quando fechou tudo. Um dos momentos mais difíceis da minha carreira foi quando tive de reunir toda a minha equipa e dizer que íamos fechar. Passado alguns dias chega-me o produto e aquilo deu-me vida, porque conseguia chegar a casa das pessoas de forma diferente. Foi um sucesso de vendas logo na altura", realça.

Não contendo as lágrimas, o entrevistado notou: "Acho que foi assim das piores coisas que podia ter acontecido. Consegui dar a volta à situação e, graças a Deus, consegui vender os produtos e paguei todos os ordenados, mas quando aquilo aconteceu eu não sabia o dia de amanhã. Se não fosse a venda dos produtos se calhar não iria ter dinheiro para pagar aos meus funcionários".

Hoje, João Carreira é um verdadeiro caso de sucesso, de tal forma que Katya, cantora popular, dedicou-lhe uma música que se tornou viral nas redes sociais.

Ora ouça:

