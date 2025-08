Joana Cruz celebrou esta segunda-feira, 4 de agosto, uma data importante na sua vida: Há quatro anos submeteu-se à cirurgia que lhe permitiu tirar o tumor da mama.

Nas redes sociais a animadora da RFM mostrou duas imagens: uma do dia da operação onde aparece na cama de hospital, de costas e onde é possível ver que já não tinha cabelo devido aos tratamentos e uma de agora, também de costas e saudável.

"Quatro anos separam estes momentos e hoje celebro. O dia da cirurgia de remoção do tumor (com reconstrução mamária com grande dorsal) foi de grande felicidade porque estava a retirar de mim aquilo que criei, mas que consegui reduzir a quase nada depois de meses que quimioterapia", começou por escreveu a radialista.

De seguida, Joana Cruz agradeceu a quem esteve ao seu lado, desde equipa médica a familiares.

"Consegui eu, toda a equipa médica, família e amigos. Porque neste processo que é sempre solitário há, numa segunda camada, muita gente envolvida. Confiamos no processo, nos tratamentos, em nós e, no final, resta-nos agradecer o que foi. E depois, saber que há sempre mais de bom por vir. Basta acordar de manhã para sabermos que assim é", escreveu a radialista.

Nos comentários não faltaram palavras de motivação e de orgulho pelo percurso de coragem de Joana Cruz. Sofia Ribeiro, que já passou pelo mesmo, fez questão de deixar um coração.

"Lembro-me também desse dia e por aqui me fico estou já a chorar, parabéns minha campeã corajosa, um beijinho enorme. E viva, viva la vida"; "Felizmente tudo passou. Que a vida lhe traga as maiores felicidades. Saúde, Paz e Amor. Um abraço cheio de carinho" e ainda: "O acordar de manhã e poder sair da cama para ir trabalhar e viver é muito bom", escreveram alguns seguidores.

A pior notícia chegou em 2021

Foi em janeiro de 2021, quando tinha apenas 41 anos, que Joana Cruz recebeu a notícia que iria mudar toda a sua vida. Nas redes sociais, a locutora de rádio decidiu partilhar o diagnóstico com os seguidores.

"Comecei por sentir algo diferente na palpação e resolvi ir ver o que era. Seguiram-se dias de incerteza. Arranjei uma consulta num sítio onde nunca tinha ido. Disseram-me que podia ser um quisto, mas que daqui a seis meses voltaríamos a ver. Não fiquei descansada, nem quis esperar seis meses para ter a certeza. Fui pedir uma segunda opinião. Um a zero para a minha intuição", revelou.

A cura chegou meses depois, tal como Joana Cruz contou aos seguidos das redes sociais. Em agosto desse ano, na véspera do seu aniversário, recebeu a boa notícia.

"Estou curada. Faço anos amanhã e o melhor presente que podia ter já chegou. Na ida ao IPO para tirar o último dreno depois da cirurgia, achei que me vinha embora apenas feliz pelo fim de mais uma etapa. Mas vim com mais do que isso. O Dr. Vargas Moniz deu-me a notícia, ao ler o relatório da análise do tumor e dos dois gânglios retirados... estou curada!

Um turbilhão de emoções entre felicidade, comoção, alívio, gratidão e triunfo. Saio do consultório para abraçar a minha mãe e sinto-me a rainha do universo, pelo menos do meu, que agora fica ainda mais carregado de cor e luz. Obrigada será sempre a palavra-chave para abraçar tudo o que se passou nestes últimos oito meses", concluiu Joana Cruz.

