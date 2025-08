Jessica Mulroney, que se tornou conhecida por ser amiga de Meghan Markle, vive uma fase difícil da sua vida. O seu casamento de 16 anos com Ben Mulroney chegou ao fim, algo que relaciona com a exposição que esta amizade lhe trouxe.

Jessica Mulroney, que ficou conhecida por ser amiga de Meghan Markle - amizade que entretanto acabou - confessou que se "arrepende" da proximidade que teve com a duquesa de Sussex. Na sua perspetiva, este distanciamento causou "tensões no casamento" de Jessica com Ben Mulroney, que chegou fim. A consultora de moda, de 45 anos, deixou de ser amiga de Meghan depois de ter sido acusada de racismo em 2020 pela forma como, alegadamente, tratou a influenciadora digital Sasha Exeter. À época, depois de ser muito criticada, Jessica emitiu um pedido de desculpas, demitindo-se do seu cargo de apresentadora de televisão. "Se [Jessica] pudesse voltar atrás, um dos seus desejos era nunca ter feito parte do casamento [de Harry e Meghan Markle]", disse uma fonte ao jornal Daily Mail. "Apesar de ter gostado da exposição que lhe trouxe na altura, essa mesma exposição causou uma controvérsia nas redes sociais que terminou daquela maneira. Isso levou ao fim da amizade com a Meghan e do seu casamento", disse a mesma fonte. Apesar de Jessica sempre ter considerado Meghan Markle como "parte da família", agora olha para trás e "vê todo aquele tempo 'como uma nuvem negra'". Apesar de inicialmente a stylist ter garantido que a sua relação com Markle não tinha sido afetada, a verdade é que ambas cortaram relações em 2021.

Ao longo dos anos, na sua página de Instagram, esta foi partilhando frases que não passaram despercebidas, referindo que as pessoas "procuravam uma forma de ficar contra ela" em 2023 e, mais tarde, "ter perdido amigos".

Foi na terapia que Jessica acabou por encontrar "esperança" e "sobriedade", sobretudo após o divórcio.

Jessica e Ben, recorde-se, deram o nó em 2008 e têm três filhos em comum: os gémeos Brian e John e a filha Ivy.

Afinal, o que aconteceu com Sasha Exeter?

Em 2020, Jessica viu-se envolvida numa polémica depois de Sasha Exeter ter pedido a influenciadores digitais brancos que usassem as respetivas plataformas para alertar para os problemas do racismo.

Não ficando indiferente, Jessica terá enviado mensagens privadas a Sasha.

"O que torna esta situação incrivelmente horrenda são as ameaças ou as alegações de que falaria com marcas e empresas com quem potencialmente teria trabalhado, e com quem estou a trabalhar neste momento ou com quem poderia possivelmente trabalhar. Isso é uma ameaça. É uma ameaça à minha subsistência. A mim. A uma mãe solteira. A uma mãe solteira e negra, durante uma crise pandémica. Isto é absolutamente inacreditável", revelou Sasha à época.

O pedido de desculpas de Jessica não se fez tardar: "Como vocês devem saber, eu e a Sasha tivemos um desentendimento. Ela, com razão, chamou-me à atenção por não fazer o suficiente quando se trata de me envolver em importantes conversas sobre raça e injustiça na nossa sociedade. Levei para o lado pessoal e foi errado. Sei que preciso de melhorar".

Leia Também: Acordo milionário entre Meghan e Harry com a Netflix não vai ser renovado