Jessica Athayde foi uma das caras conhecidas a marcar presença no evento organizado pela Calzedonia, que assinalou o aniversário da marca em Portugal.

Para a ocasião, a artista apostou num look ousado que não passou despercebido aos olhos dos fãs. Isto porque combinou umas calças com lantejoulas com a parte de cima de um biquíni e um blazer preto.

"Sei sempre comportar-me bem em público. Um exemplo", escreveu ao partilhar o look nas redes sociais.

Pela caixa de comentários, rostos como Isabel Figueira, Madalena Abecasis, Cláudia Vieira, Sofia Ribeiro e Mariama Barbosa mostraram-se rendidos ao look. Ora veja.

