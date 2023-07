Jennifer Lopez foi 'apanhada' com a filha Emme, de 15 anos, quando ambas saíram para almoçar em Los Angeles.

De acordo com o Page Six, mãe e filha foram vistas a sair do Mauro Cafe, um sofisticado restaurante italiano na Melrose Avenue.

Na ocasião, a cantora estava a usar um conjunto oversize de cor creme, composto por um casaco e calças. Ao look acrescentou um chapéu no mesmo tom e botas prateadas brilhantes. Já a jovem Emme estava com umas calças de ganga largas, t-shirt preta e ténis na mesma cor.

