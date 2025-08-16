Jani Gabriel, que se tornou conhecida junto do público pela sua carreira na televisão e na moda, encontra-se a viver uma fase mais discreta - portanto menos pública - da sua vida. Na sua página de Instagram, a personalidade, de 34 anos, tem vindo a mostrar o seu percurso académico, uma vez que se encontra na fase final de um mestrado em neuropsicologia.

A propósito do assunto, Jani respondeu a uma questão que lhe foi colocada por uma seguidora, que se mostrou intrigada pela mudança de conteúdos nas redes sociais.

"Olá Jani. Desculpe a pergunta, não sou nada destas coisas, mas de facto é algo que me inspira curiosidade. Reparo várias vezes que nunca partilha muito da sua família, amigos, namorado... alguma razão específica? Desculpe a curiosidade, mas de facto o seu Instagram é muito 'seu' e fiquei com essa questão. Desculpe mais uma vez, é mera curiosidade. Gosto muito dos seus conteúdos principalmente as dicas. Um beijinho e felicidades".

Notando que não era a primeira vez que a questionavam sobre o assunto, Jani Gabriel decidiu responder à pergunta.

"Muitos dos que me seguem há mais tempo por aqui, quer pelo Instagram quer pela carreira de moda e/ou TV, sabem que durante esta fase tive a minha vida privada mais exposta.

Nesta fase, e depois de várias situações, quero resguardar a privacidade de algumas pessoas e acontecimentos da minha vida. Partilho na mesma muitas coisas minhas por aqui, mas muitas outras, decidi a partir de uma certa altura manter em privado".

Os antigos romances de Jani Gabriel (e o novo desconhecido)

Sem dúvida que uma das relações mais mediáticas de Jani Gabriel foi com o ator Rui Porto Nunes, que se tornou conhecido após participar em diversos projetos de representação, entre eles, a novela da SIC de vampiros 'Lua Vermelha' (que está agora de volta).

O ator e a antiga apresentadora estiveram juntos durante sete anos, chegando mesmo a ficar noivos. Em 2021 separaram-se.

Numa entrevista a Manuel Luís Goucha, Rui Porto Nunes lembrou esta fase: "Não foi um fracasso. Mais uma vez voltamos à conversa dos ciclos e da vida que nos encaminha. No final bate tudo certo. É aceitar só e seguir em frente”, disse. "Acho que não vale a pena estar sempre à procura de resposta, porque às vezes elas não existem. É preciso ultrapassar as coisas”, completou.

O último relacionamento público de Jani Gabriel foi com o veterinário André Santos, de quem também se separou. Contudo, no final do ano passado, quando questionada nas redes sociais se o seu coração "estava disponível", esta respondeu que "não", dando assim a entender que teria voltado a encontrar o amor.

Leia Também: Uma selfie com talento nacional. João Baião e CR7 têm encontro inesperado