Iva Domingues deixou Portugal há nove anos para viver uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Por lá manteve-se ao serviço da TVI, a cobrir eventos de destaque, mas a razão desta mudança foi mais pessoal.
A filha de Iva Domingues, Carolina, quis na altura mudar-se para o país para estudar cinema. Aliás, terminou no ano passado a licenciatura em Cinema na Universidade de Vermont.
Esta terça-feira, dia 19 de agosto, Iva Domingues fez uma publicação em jeito de desabafo na sua página de Instagram onde recorda a fase em que esteve fora de Portugal e no papel de "uma ex-emigrante".
"Parti há 9 anos. Aprendi que nos esquecemos, muitas vezes, de que a vida nunca foi destinada a ser compreendida. A vida foi destinada a ser sentida.
Gastamos anos a tentar decifrar, a corrigir, a explicar, a resolver, a impor controlo. Mas a vida não é um problema a solucionar. É uma onda. E nenhuma onda foi feita para ser carregada. Foi feita para ser atravessada.
A alegria, o medo, a perda, a revelação tardia do que até então não fazia sentido - tudo isso é a sua passagem.
Nunca estivemos partidos. Estávamos a tornar-nos. A tristeza nasce quando nos agarramos ao que já pertence ao fluxo do tempo. Quando tentamos segurar o instante, a presença, a pessoa, a emoção — como se fosse possível deter o devir.
Mas tudo o que amámos foi sempre provisório, sempre emprestado. E a beleza nunca residiu na posse, mas na pura experiência do ser.
Se há dor, não fujas dela. Se há incerteza, não te precipites em direção à certeza. Sente. Inteiramente. Pois também isto é parte da dança. E se escutares em silêncio, descobrirás que até a dor contém em si um ensinamento: o de recordar-te como é estar vivo."
De recordar que depois de ter vivido uma temporada com a filha nos EUA, Iva Domingues regressou a Portugal e deixou Carolina a viver em Los Angeles.
Na altura, em conversa com os jornalistas num evento onde o Fama ao Minuto este presente, em 2019, a apresentadora disse: "Foi uma decisão muito ponderada com a Carolina, com o pai da Carolina [Pedro Mourinho], com toda a gente. E ela está preparada. Sinto que está. Vou ter muitas saudades, mas vou lá muitas vezes. Vou tentar ir lá nem que seja dois ou três dias."
Mas Carolina não esteve completamente sozinha, pois "ficou com amigos e um casal amigo, pai e mãe de uma amiga".
Além disso, destacou também na época - ainda a falar da filha: "Ela adora estar lá, está muito focada e tem ótimas notas. Sou uma mãe babada. Ela está no sítio certo."
