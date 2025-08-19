Iva Domingues deixou Portugal há nove anos para viver uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Por lá manteve-se ao serviço da TVI, a cobrir eventos de destaque, mas a razão desta mudança foi mais pessoal.

A filha de Iva Domingues, Carolina, quis na altura mudar-se para o país para estudar cinema. Aliás, terminou no ano passado a licenciatura em Cinema na Universidade de Vermont.

Esta terça-feira, dia 19 de agosto, Iva Domingues fez uma publicação em jeito de desabafo na sua página de Instagram onde recorda a fase em que esteve fora de Portugal e no papel de "uma ex-emigrante".

"Parti há 9 anos. Aprendi que nos esquecemos, muitas vezes, de que a vida nunca foi destinada a ser compreendida. A vida foi destinada a ser sentida.

Gastamos anos a tentar decifrar, a corrigir, a explicar, a resolver, a impor controlo. Mas a vida não é um problema a solucionar. É uma onda. E nenhuma onda foi feita para ser carregada. Foi feita para ser atravessada.

A alegria, o medo, a perda, a revelação tardia do que até então não fazia sentido - tudo isso é a sua passagem.

Nunca estivemos partidos. Estávamos a tornar-nos. A tristeza nasce quando nos agarramos ao que já pertence ao fluxo do tempo. Quando tentamos segurar o instante, a presença, a pessoa, a emoção — como se fosse possível deter o devir.

Mas tudo o que amámos foi sempre provisório, sempre emprestado. E a beleza nunca residiu na posse, mas na pura experiência do ser.

Se há dor, não fujas dela. Se há incerteza, não te precipites em direção à certeza. Sente. Inteiramente. Pois também isto é parte da dança. E se escutares em silêncio, descobrirás que até a dor contém em si um ensinamento: o de recordar-te como é estar vivo."

A estas palavras a apresentadora da TVI juntou um conjunto de imagens que pode ver na galeria.