Estarão João e Francisco Monteiro de costas voltadas? A questão foi colocada pela imprensa cor-de-rosa depois dos irmãos terem sido vistos a assistir ao jogo do FC Porto frente ao Sporting, mas em zonas diferentes do estádio. Se o namorado de Cristina Ferreira se encontrava no camarote, o ex-concorrente do 'Big Brother' ficou-se pelas bancadas de Alvalade.

O assunto foi comentado no programa 'V+Fama', no canal V+TVI, no qual Adriano Silva Martins, apresentador do formato cor-de-rosa, fez um esclarecimento após ter questionado pessoas próximas de João e Zaza sobre o assunto.

"Falei com amigos próximos do João e do Francisco - amigos que jogaram no clube de ténis da Foz em miúdos e que os conhecem bem - e dizem que é um absurdo. São dois irmãos que se deram sempre bem, com as típicas guerras e parvoíces, mas que nada tem a ver com isto. Foram ao futebol separados, porque assim calhou", explicou, acrescentando que estas mesmas fontes garantiram que os dois continuam a "ser muito unidos".

Isabel Figueira, uma das comentadoras do programa, considerou as notícias um "disparate". "Acho que isto é um problema na cabeça das pessoas. Foram a um jogo de futebol, o João estava no camarote, o Francisco estava noutro sítios rodeado de amigos. Já me aconteceu ir ao futebol com os meus amigos e estar em sítios completamente diferentes dos meus familiares, isso não faz com que as pessoas estejam de costas voltadas".

João e Francisco Monteiro: irmãos, mas com vidas independentes

Foi através de Francisco Monteiro que João, seu irmão, conheceu aquele que hoje é o grande amor da sua vida: Cristina Ferreira. Zaza, como também é carinhosamente tratado, ficou famoso após participar no 'Big Brother 2023', edição da qual acabou por ser vencedor.

Na altura, o reality show era apresentado por Cristina Ferreira e foi através de Francisco que esta chegou a João. Desde então, os dois começaram a falar, acabando por se apaixonar.

A televisão também trouxe um amor a Francisco Monteiro. Foi no 'Big Brother - Desafio Final', em 2024, que Zaza conheceu Bárbara Parada, também experiente nestas andanças. Apesar dos altos e baixos por que a relação destes passou, a verdade é que ainda hoje permanecem juntos. Aliás, numa entrevista a Merche Romero e Zé Lopes no programa 'Bom Dia Alegria', o casal referiu que querem dar o próximo passo no seu relacionamento: ir viver juntos.

Já quanto a João e Cristina, os admiradores da apresentadora da TVI aguardam com grande expectativa um pedido de casamento. Resta agora saber quando é que irá acontecer.