João Oliveira foi o escolhido para deixar a casa 'mais vigiada do país' na noite de domingo, dia 3 de agosto. O concorrente foi expulso do 'Big Brother Verão', da TVI.

João Oliveira teve 23% dos votos, tendo sido o menos votado para permanecer no reality show. Estavam ainda nomeadas Daniela Santos, que teve 39% dos votos, e Kina que ficou com 38% da votação.

Catarina Miranda não se levantou quando chegou o momento da despedida de João Oliveira. No entanto, o concorrente fez questão de cumprimentar a colega.

"Podias ao menos tirar a máscara agora... Dá-me dois beijinhos", insistiu João Oliveira, tendo conseguido que Catarina Miranda se despedisse de si.

"Espero que nunca mais me gozes por causa de um copo", comentou de seguida Catarina Miranda, referindo-se à polémica de ambos na edição anterior do 'Big Brother' em que estiveram juntos. Veja aqui.

Já depois de ter chegado ao estúdio onde foi recebido pela apresentadora Maria Botelho Moniz, João Oliveira conversou com a repórter do programa para as redes sociais e mostrou-se "super tranquilo".

"Entrei tranquilo, sai tranquilo, em remorsos, sem rancores, sem grandes intrigas, sai mesmo puro e limpo", reagiu.

"Não teria feito muito diferente. Não foi fácil para mim reinventar-me no jogo porque entrei a meio. Se calhar, acredito, teria sido diferente se tivesse entrado de início. É um facto que a Catarina Miranda matou um bocadinho o meu jogo - aliou o Afonso, por isso parte do jogo que ela fazia comigo antigamente matou um bocadinho e fiquei sem ter fio por onde pegar. Mas é o que é e está tudo bem. Estou super contente, foi uma boa experiência passar por lá novamente e já fiz mais um check na minha vida", partilhou depois.

De destacar ainda que Catarina Miranda contou com uma grande surpresa durante a gala ao ter conseguido o papel de líder.

João Oliveira entrou no 'Big Brother Verão' no passado dia 24 de julho. Na altura, Catarina Miranda ficou em lágrimas por já ter um passado marcante com o colega na edição em que ambos participaram anteriormente, o 'Big Brother 2024'.