Harry Styles voltou a protagonizar mais um momento único durante um dos seus concertos. Desta vez o artista interrompeu um espetáculo para que uma grávida, que estava na plateia, conseguisse ir à casa de banho.

Aconteceu enquanto atuava em Cardiff, no País de Gales, na noite da passada terça-feira, e ficou tudo gravado em vídeos que depois foram publicados no TikTok.

Inicialmente, a mulher grávida e o companheiro, Elliot, conseguiram captar a atenção do artista ao pedir-lhe ajuda para escolher o nome do bebé que está para nascer. Durante uma pausa, o casal atirou um copo para o palco que tinha escrito: 'nome do nosso bebé'.

Antes de abordar o tema, entre troca de palavras, o cantor fez questão de interromper o concerto para que Sian pudesse ir rapidamente à casa de banho sem perder partes do espetáculo.

"Acho que todos concordamos que é importante a Sian fazer xixi, certo?", disse Harry à multidão que o ouvia após o pedido da grávida. De seguida, esteve à conversa com os fãs enquanto a mulher não voltava da casa de banho.

Depois, relata o Daily Mail, quando a viu de volta ao seu lugar, falou sobre o nome da criança e pediu ao público para o ajudar a escolher entre os nomes Stevie, Harley, Rafe e Caleb, com o maior aplauso a ir para Stevie.

