Harry Styles e Zoë Kravitz parecem mesmo estar a viver um romance. Os artistas foram vistos de mãos dadas a passear por Brooklyn, Nova Iorque, esta quarta-feira, 3 de setembro.
Apesar de fontes próximas garantirem que os dois são "apenas amigos com benefícios", esta já é a terceira vez que aparecem bastante próximos.
No passado dia 24 de agosto foi a primeira vez que o suposto casal foi visto junto.
A atriz, de 36 anos, e o cantor, de 31, passearam pelo centro histórico de Roma. As imagens foram captadas por uma turista e tornaram-se virais nas redes sociais.
Depois de Roma, os artistas rumaram a Londres. Segundo o que uma fonte contou ao jornal britânico The Sun, os dois estiveram no restaurante Rita’s, localizado no bairro do Soho onde trocaram beijos.
"O Harry e a Zoë estavam escondidos num canto e estavam aos beijos como adolescentes. Eles pareciam realmente interessados um no outro e não pareciam importar-se que alguém os visse aos beijos. Era definitivamente um encontro. Eles formam um casal maravilhoso", revelou uma fonte à publicação.
Esta aproximação deixou os fãs da atriz surpreendidos. Isto porque uns dias antes a artista foi também vista em clima de grande proximidade com Austin Butler num bar em Paris. Os dois são os protagonistas do filme 'Caught Stealing' e estiveram a promovê-lo.
O passado amoroso de Harry Styles e Zoë Kravitz
Harry Styles já namorou com várias celebridades. Taylor Swift, Nicole Scherzinger, Kendall Jenner, Olivia Wilde e Jennifer Aniston são alguns dos nomes aos quais o cantor foi associado.
Já Zoë Kravitz, filha do cantor Lenny Kravitz, namorou com o ator Ben Foster e com o músico Ezra Miller nos anos 2000. Depois viveu um romance com Penn Badgley e Chris Pine. A atriz chegou a casar com o ator Karl Glusman entre 2019 e 2021. Ficou noiva de Channing Tatum mas separaram-se no outono de 2024.
Comentários