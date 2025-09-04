Harry Styles e Zoë Kravitz parecem mesmo estar a viver um romance. Os artistas foram vistos de mãos dadas a passear por Brooklyn, Nova Iorque, esta quarta-feira, 3 de setembro.

Apesar de fontes próximas garantirem que os dois são "apenas amigos com benefícios", esta já é a terceira vez que aparecem bastante próximos.

No passado dia 24 de agosto foi a primeira vez que o suposto casal foi visto junto.

A atriz, de 36 anos, e o cantor, de 31, passearam pelo centro histórico de Roma. As imagens foram captadas por uma turista e tornaram-se virais nas redes sociais.

Depois de Roma, os artistas rumaram a Londres. Segundo o que uma fonte contou ao jornal britânico The Sun, os dois estiveram no restaurante Rita’s, localizado no bairro do Soho onde trocaram beijos.

"O Harry e a Zoë estavam escondidos num canto e estavam aos beijos como adolescentes. Eles pareciam realmente interessados um no outro e não pareciam importar-se que alguém os visse aos beijos. Era definitivamente um encontro. Eles formam um casal maravilhoso", revelou uma fonte à publicação.