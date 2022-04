Depois de ter exibido a 'barriguinha' na sua página de Instagram, onde partilhou uma fotografia captada pelo marido, Duarte Gomes, Filipa Nascimento abriu o coração para falar desta nova fase.

Nas stories, a atriz mostrou as borbulhas na cara e contou que este é o "sintoma" da gravidez.

"Esta foto foi tirada há umas semanas. Estou a amar estar grávida, está a ser incrível, no entanto, gostava de partilhar com vocês que nem tudo é um mar de rosas… Oiço muitas mulher a partilhar os seus sintomas, dos mais aos menos comuns. A mim calhou-me as borbulhas", começou por dizer aos seguidores.

"Nunca as tive, nem na adolescência e tenho que admitir que me tem custado partilhar a vida com elas. Mas habituei-me e agora fazem-me lembrar todos os dias que sou a mulher mais sortuda por poder construir a família que sempre sonhei!! Quis partilhar este desabafo com vocês, porque acho importante mostrarmos não só a parte bela da gestação, mas também a parte menos falada e que nos pode deixar menos confiantes", completou.

