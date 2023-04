A filha do príncipe André (irmão do rei Carlos III) aguarda a chegada do segundo filho.

Princesa Eugenie foi um dos membros da família real presentes nas comemorações da Páscoa que aconteceram este domingo, 9 de abril, na Capela de São Jorge, em Windsor. A princesa, filha do príncipe André e de Sarah Ferguson, surgiu na companhia de Jack Brooksbank, seu marido. Vale notar que Eugenie está grávida pela segunda vez, sendo que a sua barriguinha não passou despercebida. Para a ocasião, esta elegeu um vestido com padrões azuis conjugado com um sobretudo nude. Eugenie e Jack, recorde-se, já são pais do pequeno August, que nasceu em fevereiro de 2021.



















