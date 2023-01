O livro biográfico do príncipe Harry - 'Spare' ('Na Sombra') - que será lançado na próxima semana, 10 de janeiro, tem feito correr muita tinta na imprensa internacional.

E, segundo fontes do palácio revelaram à Vanity Fair, o livro arruinou todas as possibilidades e esperanças de reconciliação com o príncipe William.

É referido que o príncipe de Gales terá ficado de tal forma furioso com Harry, que não está disposto a perdoá-lo.

Para além disso instalou-se um "grande problema de confiança" entre os irmãos, uma vez que William teme que qualquer comunicação com Harry seja tornada pública por este.

Neste sentido, uma das revelações que mais chateou William foi a relativa à discussão e a agressão física entre os dois que aconteceu em 2019.

Leia Também: Príncipe Harry acusa William de o atacar fisicamente em 2019