A 10 de agosto de 2024, Manuel Luís Goucha despediu-se de um dos grandes amores da sua vida: a mãe. Maria de Lourdes de Sousa partiu aos 101 anos de idade, deixando uma imensa saudade no apresentador que guarda com carinho todas as memórias por ela deixadas, sejam materiais ou não.

A propósito de um novo livro que saiu e que conta a história das lojas mais emblemáticas da cidade de Coimbra, onde viveu entre os três e os 17 anos, Manuel acabou por destacar duas que eram frequentadas pela mãe, uma delas, a Ourivesaria Costa.

"A Ourivesaria Costa ficava mesmo ao lado do prédio onde a minha mãe trabalhou durante décadas enquanto manicura e pedicura. O Salão Azul, o cabeleireiro que ficava ao lado da Ourivesaria Costa, era o salão mais chique da cidade de Coimbra e assim foi durante décadas", revela num vídeo que partilhou na rede social.

"A minha trabalhava à comissão. Tinha um salário base, baixo, e depois trabalhava à comissão, e por isso havia meses em que ela teria um salário muito confortável. Com o dinheiro que ela conseguia juntar, ela investia em ouro e comprava justamente as suas joias, o seu ouro, aqui na Ourivesaria Costa e assim foi durante toda a vida. Pertence a uma geração em que se investia muito em libras de ouro", explica.

"Há uma hora em que a minha mãe decide vender todas as joias e todo o ouro para com o dinheiro poder distribui-lo com os seus netos. Assim fez, mas guardou algumas libras, quatro. Deu-me uma, deu outra ao Rui [Oliveira, seu marido] e certamente terá dado uma ao meu irmão, o Carlos, e uma à sua nora, a Isabel", faz saber.

"Pedi ao Rui que me desse a sua libra e com elas fiz botões de punho", diz, mostrando as mesmas joias de grande importância para si. "Uso-os muitas vezes em ocasiões televisivas especiais, programas de estreia ou até mesmo numa ou outra festa e sinto que para além de todas as memórias ainda carrego mais esta memória da minha mãe que liga num momento tão especial", completa.

A emocionante carta deixada pela mãe

Oito dias depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha abriu o coração num vídeo que partilhou nas redes sociais. Foi com uma enorme ternura e orgulho que destacou o legado de Maria de Loudes de Sousa.

"A minha mãe fez da vida aquilo que quis, foi sempre senhora da sua vida. Talvez a frase que eu mais escutei ao longo da sua vida tenha sido esta: 'ninguém manda em mim!'. E realmente ninguém mandava nela. Era indomável. Foi senhora da sua vida e senhora da sua morte, porque ela morre aos 101 anos, tal como queria, serenamente, na sua casa e na sua cama. Na casa em que viveu durante 60 anos", realçou.

No final ainda leu uma carta que lhe foi deixada pela mãe e escrita há mais de 20 anos.

