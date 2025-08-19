Manuel Luís Goucha apresentou a primeira emissão da quarta temporada do programa 'Funtástico' no passado domingo, 16 de agosto.

Depois da atuação de um dos concorrentes, o jovem Afonso Cordeiro, que tocou a música 'Can you feel the love tonight', do filme 'Rei Leão', no acordeão, o apresentador elogiou a criança por ser um exemplo de educação, referindo que se "soubesse que os seus filhos saíam assim tinha sido pai", em tom de brincadeira.

E esse foi o mote para falar sobre um assunto que o incomoda: as críticas que recebe nas redes sociais por não ter tido filhos.

A resposta de Manuel Luís Goucha às críticas

"Vou responder àquelas pessoas que não têm nada para fazer e que dizem que o mundo acaba com pessoas como eu.

Não, as pessoas como eu, independentemente da sua sexualidade, podem ter filhos, podem adotar, eu posso ter filhos com o meu material genético. Não quis ter filhos na minha vida, seus ignorantes", disse o apresentador da TVI.

Veja aqui o momento a partir dos 01:05:36.

A história de amor de mais de duas décadas de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira conheceram-se em 1999 num jantar organizado por amigos. No dia a seguir, o apresentador da TVI foi até à casa de Rui e perguntou-lhe se este não o convidava para um chá. A partir daí começou uma união que chegou mesmo ao altar em 2018, depois de 20 anos juntos.

Foi a 6 de abril que os apresentadores tornaram oficial a relação com uma cerimónia em Monforte, no Alentejo, onde os dois têm um monte.