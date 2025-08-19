Manuel Luís Goucha apresentou a primeira emissão da quarta temporada do programa 'Funtástico' no passado domingo, 16 de agosto.
Depois da atuação de um dos concorrentes, o jovem Afonso Cordeiro, que tocou a música 'Can you feel the love tonight', do filme 'Rei Leão', no acordeão, o apresentador elogiou a criança por ser um exemplo de educação, referindo que se "soubesse que os seus filhos saíam assim tinha sido pai", em tom de brincadeira.
E esse foi o mote para falar sobre um assunto que o incomoda: as críticas que recebe nas redes sociais por não ter tido filhos.
A resposta de Manuel Luís Goucha às críticas
"Vou responder àquelas pessoas que não têm nada para fazer e que dizem que o mundo acaba com pessoas como eu.
Não, as pessoas como eu, independentemente da sua sexualidade, podem ter filhos, podem adotar, eu posso ter filhos com o meu material genético. Não quis ter filhos na minha vida, seus ignorantes", disse o apresentador da TVI.
Veja aqui o momento a partir dos 01:05:36.
A história de amor de mais de duas décadas de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira
Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira conheceram-se em 1999 num jantar organizado por amigos. No dia a seguir, o apresentador da TVI foi até à casa de Rui e perguntou-lhe se este não o convidava para um chá. A partir daí começou uma união que chegou mesmo ao altar em 2018, depois de 20 anos juntos.
Foi a 6 de abril que os apresentadores tornaram oficial a relação com uma cerimónia em Monforte, no Alentejo, onde os dois têm um monte.
Todos os anos, nas redes sociais, Goucha acaba por assinalar a data em que se conheceram: 12 de junho de 1999, ou seja, na noite de Santo António. No ano passado, por exemplo, de forma a comemoram esta época especial, os dois rumaram à Disneyland em Paris.
O casal costuma aparecer junto em alguns eventos e, em entrevistas, é comum perguntarem sobre o segredo da relação que já dura há tantos anos.
Numa entrevista à TV Guia, em 2014, Goucha acabou por revelar:
"[Este amor] é feito de grande cumplicidade, de respeito pela individualidade do outro. É isto que sustenta esta relação de 25 anos. É um amor feito de admiração um pelo outro. O Rui contribuiu na minha vida com a sua graça, que é natural e espontânea. [...]
Quando percebo que uma conversa pode acabar em discussão, mudo de assunto. Ou saio. Temos casas grandes, com jardins e terrenos. É uma vantagem. Uma zanga não se alimenta durante muito tempo. Se porventura nos desentendermos, o que é natural, logo fazemos as pazes", confessou o apresentador.
Leia Também: Goucha chocado com situação em aeroporto: "A grosseria é compensada"
Comentários