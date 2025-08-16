Manuel Luís Goucha não conseguiu disfarçar a sua indignação perante uma situação a que assistiu no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, enquanto se preparava para embarcar numa viagem.
O apresentador da TVI fez o relato através da sua página de Instagram, tendo revelado o sucedido esta sexta-feira, dia 15 de agosto.
"No aeroporto Francisco Sá Carneiro no momento do embarque.
'Boa tarde'! - diz a assistente de terra ao indivíduo à minha frente.'Boa tarde o car…o!' - bolsa este, dizendo-se revoltado com os atrasos da TAP (e acredito que com razão). 'Vou passá-lo para executiva agora que vai para Lisboa!' - concluiu a assistente de terra. Ao que chegámos!", nota Goucha.
"Pelo visto, hoje em dia, a grosseria e ofensa são premiadas e não só em programas da TV. Já sei como poupar dinheiro!", disse, por fim.
Fica agora a questão: a que programas de televisão Manuel Luís Goucha se estaria a referir?
'Big Brother Verão': ofensas e troca de farpas entre concorrentes não têm faltado
Num momento em que Manuel Luís Goucha alerta para as "ofensas" e "grosseria" presentes no pequeno ecrã é inevitável que o 'Big Brother Verão' não 'venha à baila' (apesar de Goucha não se ter referido a este formato em concreto).
Desde que a atual edição do reality show da TVI, apresentado por Maria Botelho Moniz, começou, que vários apoiantes dos concorrentes já denunciaram situações que consideraram de bullying.
A equipa de Kina é um exemplo. Há três semanas emitiu um comunicado nas redes sociais a lamentar o comportamento de Catarina Miranda.
Por outro lado, também Catarina se mostrou alterada depois de ouvir um comentário ordinário por parte de Bruno de Carvalho, que a deixou chocada.
Neste jogo, também Fábio Paim perdeu a cabeça com Luíza Abreu ao desferir uma série de palavrões e gritos durante uma acesa discussão com a irmã de Luciana Abreu.
Ou seja, não têm faltado momentos considerados menos bonitos e elegantes entre os moradores da casa mais vigiada do país, os quais - como era de prever - acabam por agarrar mais telespectadores ao pequeno ecrã e por render audiências à estação de Queluz.
"São cometidos crimes diariamente no 'Big Brother'", diz Bruno de Carvalho
Bruno de Carvalho, que esta semana foi expulso diretamente pela Voz depois de ter dado um pontapé a Afonso Leitão, não poupou nas críticas que dirigiu não apenas à produção do reality show, mas também à forma como este tem sido conduzido.
"Este programa é algo que acontece sob a lei portuguesa e sob a lei portuguesa, criminalmente, são cometidos crimes diariamente. Eu nunca vi um programa com uma agressividade destas e não venham com expressões de 'fogo no parquinho' e de tensão, são crimes", disse numa entrevista aos jornalistas.
