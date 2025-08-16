Manuel Luís Goucha não conseguiu disfarçar a sua indignação perante uma situação a que assistiu no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, enquanto se preparava para embarcar numa viagem.

O apresentador da TVI fez o relato através da sua página de Instagram, tendo revelado o sucedido esta sexta-feira, dia 15 de agosto.

"No aeroporto Francisco Sá Carneiro no momento do embarque.

'Boa tarde'! - diz a assistente de terra ao indivíduo à minha frente.'Boa tarde o car…o!' - bolsa este, dizendo-se revoltado com os atrasos da TAP (e acredito que com razão). 'Vou passá-lo para executiva agora que vai para Lisboa!' - concluiu a assistente de terra. Ao que chegámos!", nota Goucha.

"Pelo visto, hoje em dia, a grosseria e ofensa são premiadas e não só em programas da TV. Já sei como poupar dinheiro!", disse, por fim.

Relato feito por Manuel Luís Goucha no Instagram© Instagram/Manuel Luís Goucha

Fica agora a questão: a que programas de televisão Manuel Luís Goucha se estaria a referir?

'Big Brother Verão': ofensas e troca de farpas entre concorrentes não têm faltado

Num momento em que Manuel Luís Goucha alerta para as "ofensas" e "grosseria" presentes no pequeno ecrã é inevitável que o 'Big Brother Verão' não 'venha à baila' (apesar de Goucha não se ter referido a este formato em concreto).

Desde que a atual edição do reality show da TVI, apresentado por Maria Botelho Moniz, começou, que vários apoiantes dos concorrentes já denunciaram situações que consideraram de bullying.

A equipa de Kina é um exemplo. Há três semanas emitiu um comunicado nas redes sociais a lamentar o comportamento de Catarina Miranda.

Por outro lado, também Catarina se mostrou alterada depois de ouvir um comentário ordinário por parte de Bruno de Carvalho, que a deixou chocada.