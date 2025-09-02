Flávio Furtado encontrou na Fonte do Bastardo na ilha Terceira, Açores, uma cadela aparentemente perdida na rua. O animal apresentava-se desnutrido e com sinais visíveis de maus-tratos.

O comunicador apelou através das redes sociais por ajuda para tentar encontrar os donos da cadela, mostrando imagens impactantes do estado de sofrimento do animal.

"Fonte do Bastardo na ilha Terceira, ajudem-me, por favor, a encontrar os donos desta cadelinha. Foi encontrada num estado de enorme sofrimento - desnutrida, cheia de fome e sede, com apenas meio metro de corrente preso ao pescoço. É impossível ficar indiferente a tanta crueldade.

Peço a todos que partilhem e nos ajudem a identificar os responsáveis por esta barbaridade. Não vamos deixar que isto passe em silêncio - será apresentada queixa às autoridades. Esta cadelinha merece justiça e, acima de tudo, merece finalmente uma vida cheia de carinho e dignidade", podia ler-se na sua primeira publicação, feita na segunda-feira, 1 de setembro.

Esta terça-feira, 2 de setembro, o comunicador deu novidades sobre o caso. O mesmo foi reportado às autoridades de Angra do Heroísmo e já foram identificados três responsáveis pelo crime público de maus-tratos.

"Lembram-se da cadelinha que me veio pedir ajuda por maus tratos? A polícia de Angra do Heroísmo já está com o processo e, felizmente, já encontraram três responsáveis por aquilo que ela sofreu. Como é crime público, a nossa menina foi levada para o canil municipal, onde tem de ficar até o processo crime estar resolvido.

Dói-me o coração porque já tenho pessoas maravilhosas prontas para lhe dar um lar cheio de amor… mas, por agora, não a podemos tirar de lá. Vim visitá-la", disse.

Às suas palavras, Flávio Furtado juntou fotografias desta visita especial.

"A boa notícia é que a IRA disponibilizou-se para ajudar em todo este caminho, para que este caso não seja mais um esquecido e 'varrido para debaixo do tapete'. Segundo consegui saber, há vários animais no canil municipal que foram vítimas de maus tratos e abandono, mas os responsáveis saíram sempre impunes. Ela não está sozinha. E eu também não!

Prometo continuar a dar-vos notícias desta guerreira", completou.

Clique para o lado na partilha abaixo para ver todas as imagens:

Recorde-se que Flávio Furtado é apaixonado por animais e um defensor dos direitos dos mesmos. Aquando da sua participação no 'Big Brother Vip', o ex-concorrente do reality show responsabilizou-se pela cadelinha que fez parte desata edição do programa. Maria Francisca ficou a seu cargo, tendo sido depois adotada por uma família com espaço e condições para a receber.

Flávio Furtado visita sempre que pode a sua Maria Francisca, tendo em 2022 assinalado os nove anos da patuda.