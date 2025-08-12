No dia 25 de junho deste ano foi transmitido o último episódio de 'Ruído', projeto criado por Bruno Nogueira, que estreou em maio, e que aborda diversos assuntos da atualidade recorrendo ao humor.

Segundo a sinopse apresentada pela RTP1, onde era transmitida a série, esta era definida da seguinte forma: "Num tempo distópico, onde foi aprovada uma lei que proíbe o riso, vive-se um ambiente de medo e desconfiança. Foi retirada a liberdade para expressar qualquer tipo de alegria em público. Como forma de resistência, um grupo de atores e argumentistas decide criar um movimento clandestino para que as pessoas possam rir em segredo. O resto é ruído".

Para além de Bruno Nogueira, o elenco contava com Albano Jerónimo, Gabriela Barros e Rita Cabaço nos papéis principais, e com as participações especiais de Gonçalo Waddington, José Raposo e Miguel Guilherme.

No que diz respeito à escrita era assinada por Carlos Vilhena, Frederico Pombares e Luís Araújo e claro, Bruno Nogueira.

Finalmente, os bloopers!

Desde que terminou a série que os pedidos dos fãs se repetiam no Instagram: queriam os bloopers, ou seja, os erros de gravação dos sketch.

Esta segunda-feira, dia 11 de agosto, foram revelados os primeiros referentes à gravação do sketch 'Reunião de Pais', protagonizada por Rita Cabaço, Gonçalo Waddington e Bruno Nogueira - para além de Francisco Bacalhau (que fazia de aluno).

"Finalmente os bloopers!", notou uma das seguidoras. "Melhor que o original, já de si excelente, só os bloopers. Obrigado!", acrescentou outro. "Deviam haver episódios só de bloopers", sugeriu mais um.

Também não faltou quem pedisse uma segunda temporada da série, contudo, até ao momento, o primeiro canal não se manifestou quanto a esta possibilidade.

'Ruído' terminou em bom com os 'Limites do Humor'

Sem dúvida que um dos sketch mais comentados nas redes sociais foi aquele intitulado de 'Limites do Humor'.

No mesmo ironiza-se com um dos assuntos da atualidade - os limites do humor - sobretudo depois da dupla Anjos ter avançado com um processo em tribunal contra Joana Marques, após a comediante e autora da rubrica 'Extremamente Desagradável', da rádio Renascença, ter feito uma paródia com a atuação dos irmãos Rosado antes de uma prova do MotoGP, na qual cantaram o hino nacional.

No YouTube, o vídeo já ultrapassou meio milhão de visualizações.

Para este momento juntaram vários nomes da comédia em Portugal (com os seus diferentes estilos neste mundo do riso): Salvador Martinha, Gilmário Vemba, Nuno Markl, o próprio Bruno Nogueira, Carlos Vilhena, Luana do Bem, Eduardo Madeira, Diogo Faro (que é tratado como um não humorista), Joana Marques, 'Bumba na Fofinha', Luís Franco-Bastos, António Raminhos, Pedro Teixeira da Mota e César Mourão e Fernando Rocha (que foram mencionados). Também foi incluído o brasileiro Gregório Duvivier.