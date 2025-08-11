Soraia Moreira, a vencedora do 'Big Brother 2020' vive uma situação familiar delicada tal como partilhou com os fãs do Instagram.

A criadora de conteúdos digitais desabafou que o estado de saúde do seu irmão Manolo - que sofre de uma doença mental - está cada vez mais complicado e sem uma solução à vista.

"Sofremos todos os dias. Não há um só dia em que a gente não sofra. Podemos sorrir, tentar viver a vida, focar nos objetivos, na esperança de um dia conseguir melhores condições de vida e, quem sabe, poder ajudá-lo com um tratamento novo ou inovador.

Mas nunca esquecemos. Por isso, nas fases mais difíceis, quando parece que a mediação já não faz efeito, tudo se torna mais doloroso", começa por partilhar Soraia.

"Isto é tão complicado e doloroso. Há 14 anos à procura da medicação cerca para ele. Dizem que tem síndrome de Asperger, dizem que tem uma esquizofrenia grave. Mas nunca conseguimos acertar na medicação. Houve fases com algumas melhoras, mas depois tudo desvanece. As trocas de medicação são terríveis de acompanhar. Muitas vezes parecia que estávamos a viver um filme de terror.

A esquizofrenia não afeta apenas quem a tem. Vai destruindo, aos poucos, todos os que estão à volta com tanta dor, impotência e desgaste.

Por isso, na minha vida, tento afastar-me, correr de tudo o que me magoa e me faz mal. Já tenho esta parte de mim que nunca irá sarar, que nunca vai deixar de doer. Sonho que um dia ele melhore, que aconteça um milagre. Muitas vezes enerva-me ver pessoas com uma vida estável e 'sem problemas' mas para quem nunca parece ser suficiente. Eu já aprendi que a felicidade e a estabilidade são raras, por isso, se as temos, devemos lutar para as manter", revela a ex-participante de 'BB'.

Soraia assume que ela e a mãe, Carmen Correia, tentam procurar "um sítio onde Manolo possa passar algumas horas, ter alguma estrutura e apoio, mas ainda não tiveram sorte".

O estado de saúde do jovem é tão grave que o leva a ter comportamentos mais violentos.

"Custa acordar a meio da noite com o teu irmão a bater nas coisas. Custa vê-lo a bater nos carros ou noutros objetos na rua. Custa ter de correr atrás dele vezes sem conta, porque muitas vezes, se apanha a porta aberta, sai de casa — por vezes despido ou descalço. É mesmo muito difícil"´, concluiu Soraia.

Nos comentários os seguidores fizeram questão de a apoiar. "Um abraço para vocês"; "Muita força. Espero que tudo fique bem"; "Muita força querida Soraia para ti e família"; "Muita força, tenho um orgulho enorme em vocês beijinhos minha querida" e ainda: "Muita força és uma irmã extraordinária, um beijinho", são algumas das palavras deixadas pelos fãs.