Uma vez que as pessoas passam agora a maior parte do seu tempo em casa, são muitos os momentos de cumplicidade familiar que se vão criando. Um deles foi partilhado por Francisco Spínola, marido de Pimpinha Jardim, filha de Cinha Jardim.

Na sua conta de Instagram, Francisco publicou uma fotografia na qual os seus três meninos, Francisco, de oito anos, Raul, de cinco e o bebé Tomás, surgem juntos num momento de traquinice.

"Kiko toma aí conta do Tomy enquanto o pai faz uma call. 'Ok pai não se preocupe'. Encontrei-os assim no sótão", afirmou na legenda da publicação.

Eis o momento!

© Instagram/FranciscoSpínola

