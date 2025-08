É dia festa para a família Aveiro. O filho mais velho de Katia Aveiro, de 47 anos, completa esta segunda-feira, 4 de agosto, 25 anos de vida.

A data especial foi assinalada publicamente pela irmã de Cristiano Ronaldo, que dedicou ao primogénito uma emotiva mensagem através da qual enaltece as qualidades que a deixam orgulhosa enquanto mãe.

"Hoje é o dia todinho dele, eu sei que dizer tudo o que significa o Rodrigo poderá ser repetitivo para quem me acompanha e segue, mas não me canso nunca de dizer o quanto ele é especial.

Estas fotos falam muito sobre nós, sobre tudo e sobre o que eu sempre quis passar para ti e para os teus irmãos. A vida é sobre 'ser' e não sobre 'ter'", declarou, juntando às suas palavras imagens, que estão agora disponíveis na galeria, nas quais surge em momento de grande cumplicidade com o filho.

"Quem priva com ele, diz-me sempre: 'Katia, que filho incrível é o teu, que luz ele tem, que energia, que encantador ele é, que humilde…' E é verdade, filho, tu és um ser humano diferenciado, tu és leal, tu és leve, és adulto e infantil ao mesmo tempo, és tão tu, o meu Rodrigo, menino/homem, que não gosta de fazer anos (só para não ser o centro das atenções). Tudo nele é de verdade (o que é tão difícil nos dias de hoje). Caramba, que sorte a minha ser tua mãe. Obrigada, meu filho, por seres exatamente como és.

Que Deus te cuide e te dê sempre sabedoria. Ter-te na minha vida é simplesmente magnífico. Obrigada, meu amor, pelo ombro e os abraços, pelas nossas conversas infindáveis e tu deitadinho na minha cama a falar sobre tudo. Obrigada pelos dias que eu estou debaixo do chuveiro ou até sentada na sanita e tu te lembras de uma conversa qualquer, entras pela casa de banho dentro e sentas-te à minha frente. Obrigada pelos dias que eu te mando mensagens pela manhã e que só me respondes de tarde, porque o telemóvel é zero prioridade para ti. Obrigada por não ligares às redes sociais e nem fazeres questão de seres marcado nas fotos, obrigada por seres exatamente como és. Um ser humano diferenciado, e que sorte a minha ter-te como filho", lê-se ainda na emotiva partilha.

Rodrigo, recorde-se, nasceu fruto do casamento de Katia Aveiro com José Pereira. O agora ex-casal tem ainda um outro filho em comum, Dinis, de 13 anos.

Atualmente, a empresária e criadora de conteúdo digital vive um amor duradouro ao lado do também empresário brasileiro Alexandre Bertolucci Jr., com quem tem uma filha em comum, Valentina, que completa seis anos de vida ainda este mês.

Por fim, Katia terminou a mensagem ao filho referindo: "Hoje é o teu dia. E já sabes, a mãe está aqui sempre para ti, não existe distância que faça esfriar o amor e a nossa união. Amo-te daqui até ao infinito e mais além. 25 anos depois estamos aqui. A viver a vida e a ser felizes."

A irmã de Cristiano Ronaldo vive desde há uns anos no Brasil. Porém, está em Portugal atualmente para desfrutar das tradicionais férias em família - o que lhe irá permitir celebrar junto do filho os seus 25 anos.

Rodrigo, recorde-se, optou por permanecer em Portugal e, por isso, não vive com a mãe.

