Pedro Bianchi Prata levou o filho Vicente até ao norte pelo aniversário da "melhor mãe e avó do mundo", como o próprio piloto explicou ao partilhar tal momento com os seguidores esta segunda-feira, dia 1 de setembro.

"Hoje viemos ao Porto de surpresa para dar os parabéns à melhor mãe e avó do mundo. ️Filmámos o Vicente a dizer 'parabéns, vovó Nini' e foi impossível não nos emocionarmos. É sempre difícil estar longe da família e da minha cidade… Só faltas tu, Maria, para este jantar ser perfeito", disse o piloto na legenda do carinhoso vídeo do menino a fazer a surpresa à avó paterna e deixando ainda uma palavra à companheira, Maria Botelho Moniz, que por motivos profissionais não esteve presente neste momento único.

De recordar que Maria Botelho Moniz apresenta o 'Big Brother Verão', da TVI, e durante a semana está à frente de uma emissão especial do reality show, que é transmitida a seguir ao 'Jornal Nacional', e esta segunda-feira, dia 1 de setembro, não foi exceção.

O pequeno Vicente, filho de Pedro e Maria, 'derrete' sempre os seguidores dos papás quando é o protagonista de alguma publicação dos papás nas redes sociais. E já está habituado a fazer surpresas com a ajuda do pai.

Nos bastidores do 'Big Brother Verão', o menino já foi várias vezes surpreender Maria Botelho Moniz no trabalho. Ainda no passado mês de julho o pequeno Vicente - que vai completar dois anos em novembro - fez questão de mostrar o seu apoio à mãe. "Arrasa, mãe", disse.