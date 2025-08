Os fãs de Justin Bieber foram surpreendido com a estreia do filho do cancro, Jack Blues, de 11 meses, num videoclipe.

O menino, fruto do casamento do artista com a modelo Hailey Bieber, é o grande destaque do vídeo que acompanha a nova música de Justin Bieber, 'Yukon', do álbum 'SWAG'. De referir que a mulher do cantor também aparece no referido videoclipe.

O vídeo a preto e branco começa com Justin Bieber a brincar com o filho num barco em alto mar, e depois podemos ver Hailey Bieber. A família surge em várias imagens e carinhoso momentos.

No Instagram, esta terça-feira, dia 5 de agosto, o artista anunciou o lançamento do mais recente vídeo e tema na sua página de Instagram. E os fãs não tardaram a reagir. "O bebé mais amado deste mundo. Jack Blues", comentou uma seguidora.

"Como posso clicar no botão 'gosto um milhão de vezes'?", reagiu outra. "O vídeo mais fofo da história" ou "linda família", pode ler-se entre as muitas mensagens que o cantor recebeu através da caixa de comentários.

Apesar de esta ter sido a estreia do pequeno Jack Blues num videoclipe, Justin Bieber já tinha mostrado anteriormente o menino no estúdio de música com o papá e outros artistas.

O cantor de 'Love Yourself', de 31 anos, e a fundadora da Rhode, de 28, recorde-se, casaram-se em setembro de 2018. Seis anos depois, em maio de 2024, o casal renovou os votos e revelou que estava para chegar o primeiro filho.

Três meses mais tarde, em agosto de 2024, Justin e Hailey Bieber deram as boas-vindas ao filho Jack Blues, que é agora a estrela do novo videoclipe do papá 'babado'.

