Vivan Wilson, filha de Elon Musk, revelou que usa um disfarce cada vez que vai a um bar, explicando o porquê.

A jovem, de 21 anos, deu uma entrevista à The Cut revelando que depois de ter falado abertamente sobre a relação - neste caso, a falta dela - que mantinha com o pai, fazendo-lhe as mais variadas críticas, recebeu muitos comentários negativos nas redes sociais.

"Muitas pessoas tentaram distorcer as coisas que eu disse", afirmou à publicação. "Muitas pessoas conseguem ser assustadoras, sobretudo em relação ao meu corpo", continua.

"Muitas pessoas dizem que me fariam as coisas mais nojentas e assustadoras. Dão-me nojo. Não se envia mensagens às pessoas pela internet a dizer todas as formas como iriam f***-las", lamenta, afirmando que, por isso, opta por disfarçar-se quando vai a bares.

Também nesta entrevista, Vivian revelou que tinha o desejo de regressar à universidade este outono e de continuar a estudar línguas estrangeiras. Contudo, a mesma admitiu que a universidade é "cara" e que ao contrário do que muitos pensam não é rica.

"As pessoas assumem que eu tenho muito dinheiro. Não tenho centenas de milhares de dólares à minha disposição", garantiu.

Apesar da mãe ter dinheiro, Vivan notou que não quer depender dela. "A mãe é rica. Mas, obviamente, o outro [Musk] tem um nível de riqueza inimaginável", faz saber.

De maneira a poupar dinheiro, a jovem divide casa com três amigos. "Não desejo ser muito rica. Consigo comprar comida. Tenho amigos, uma casa e algum dinheiro, o que é muito melhor do que a maioria das pessoas da minha idade em Los Angeles", reflete.

Vivian Wilson e o corte de relações com o pai, Elon Musk

Em março, Vivian falou sobre a sua identidade e as reações que se geraram depois de revelar que era transgénero ao fazer capa para a Teen Vogue.

Na altura, esta revelou que a mãe, Justine Wilson, de 52 anos, a apoiou na transição de género, ao contrário do pai, o fundador da Tesla.

"Ela apoiou muito a minha transição. E escritora de romances de ficção sobrenaturais e foi daí que tirei os meus 'Vivan-nismos'. Quando lhe contei, ela foi do género: 'okay, faz sentido'. Ela fingiu ficar surpreendida por 30 segundos e depois disse: 'okay, querida'", continuou.

A mesma reação não obteve do pai, Musk. Vivian disse, inclusive, que não conseguia chegar à fala com ele de maneira a conseguir autorização para fazer as terapias hormonais de substituição.