Na noite desta terça-feira, António Raminhos deixou o coração falar mais alto e fez um desabafo nas redes sociais sobre aceitação e autoconfiança. Palavras que não passaram despercebidas.

"Fico triste quando parece que alguém não gosta de mim. Não tem a ver com ego ou o 'sou tão adorável, como é possível?'. Fico triste, sobretudo, porque sinto que essa pessoa não me conhece, que não interpretou bem as minhas intenções, que me julga, que cria sobre mim uma imagem baseada em estereótipos, dogmas, falácias e experiências dela", começou por dizer.

O comediante frisou ainda que todas as pessoas são "feitas de várias dimensões" e cada vez tenta ser mais paciente e empático com quem o rodeia.

"Eu não quero que gostem de mim... mas também não quero que não gostem de mim. E que me rotulem. É por isso que tento cada vez menos julgar as pessoas. [...] Quando há alguém de quem não gosto, por alguma razão ou situação, procuro não ir além daquele momento e, muitas das vezes, coloco-me esta questão: 'porque é que isto me irritou? Será que é assim tão importante? Outra pessoa teria esta reação? Porque aquilo que penso sobre o outro diz muito mais sobre mim do que sobre ele", rematou.

