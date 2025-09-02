Julia Roberts e Amanda Seyfried têm os mesmos gostos no que à moda diz respeito. As atrizes marcaram presença no Festival de Cinema de Veneza para promoverem os novos filmes, 'Depois da Caçada' e 'The Testament Of Ann Lee', respectivamente, e usaram o mesmo look.
Tudo começou quando Julia, de 57 anos, pisou a 'red carpet' do evento na passada sexta-feira, 29 de agosto.
A artista brilhou com umas calças de ganga de lavagem escura que combinou com um blazer oversize de lã azul marinho, uma camisa com riscas amarelas, beges e castanhas e um cinto com uma fivela dourada.
O look foi criado por Dario Vitale, o novo diretor criativo da Versace, cuja primeira coleção será lançada no final deste mês.
Nas redes sociais da stylist das atrizes, Elizabeth Stewart, Amanda viu as imagens da roupa e fez questão de, nos comentários, pedir para usar o mesmo look que a colega.
O pedido foi atendido e Amanda conseguiu, desta forma, desfilar também com as mesmas roupas que Roberts. Esta segunda-feira, 1 de setembro, a atriz, de 39 anos, foi fotografada com as peças tendo apenas mudado os sapatos.
Veja as imagens na galeria.
Festival de Veneza cheio de estrelas
O Festival de Cinema de Veneza começou a 27 de agosto e termina já na próximo sábado, 6 de setembro.
São várias as caras conhecidas que por lá têm passado e na passadeira vermelha, para além de estilo, tem havido também muito amor.
George e Amal Clooney, por exemplo, desfilaram na 'red carpet' na passada noite de quinta-feira, 29 de agosto, para a estreia do filme do ator 'Jay Kelly'. Os dois mostraram-se unidos, cúmplices e apaixonados enquanto se deixavam fotografar pelos inúmeros profissionais presentes no local.
Horas antes desta presença, Clooney teve que se ausentar dos compromissos profissionais por motivos de saúde. O ator, de 64 anos, teve uma crise de sinusite forte e não participou na conferência de imprensa do seu novo trabalho.
Já este fim de semana ficou marcado pela presença de duas caras bem conhecidas do público português.
Georgina Rodríguez usou um justo vestido preto com renda assinado pelo estilista italiano Roberto Cavalli mas o destaque vai inteiramente para as suas mãos.
Gio exibiu orgulhosamente o anel de noivado que pode chegar aos seis milhões de euros.
Já Margarida Corceiro foi notícia pela elegância com que apareceu no certame. A atriz portuguesa escolheu um vestido prateado repleto de lantejoulas e com franjas.
Comentários