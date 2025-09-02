Julia Roberts e Amanda Seyfried têm os mesmos gostos no que à moda diz respeito. As atrizes marcaram presença no Festival de Cinema de Veneza para promoverem os novos filmes, 'Depois da Caçada' e 'The Testament Of Ann Lee', respectivamente, e usaram o mesmo look.

Tudo começou quando Julia, de 57 anos, pisou a 'red carpet' do evento na passada sexta-feira, 29 de agosto.

A artista brilhou com umas calças de ganga de lavagem escura que combinou com um blazer oversize de lã azul marinho, uma camisa com riscas amarelas, beges e castanhas e um cinto com uma fivela dourada.

O look foi criado por Dario Vitale, o novo diretor criativo da Versace, cuja primeira coleção será lançada no final deste mês.

Nas redes sociais da stylist das atrizes, Elizabeth Stewart, Amanda viu as imagens da roupa e fez questão de, nos comentários, pedir para usar o mesmo look que a colega.

O pedido foi atendido e Amanda conseguiu, desta forma, desfilar também com as mesmas roupas que Roberts. Esta segunda-feira, 1 de setembro, a atriz, de 39 anos, foi fotografada com as peças tendo apenas mudado os sapatos.

Veja as imagens na galeria.

Festival de Veneza cheio de estrelas

O Festival de Cinema de Veneza começou a 27 de agosto e termina já na próximo sábado, 6 de setembro.

São várias as caras conhecidas que por lá têm passado e na passadeira vermelha, para além de estilo, tem havido também muito amor.

George e Amal Clooney, por exemplo, desfilaram na 'red carpet' na passada noite de quinta-feira, 29 de agosto, para a estreia do filme do ator 'Jay Kelly'. Os dois mostraram-se unidos, cúmplices e apaixonados enquanto se deixavam fotografar pelos inúmeros profissionais presentes no local.

Horas antes desta presença, Clooney teve que se ausentar dos compromissos profissionais por motivos de saúde. O ator, de 64 anos, teve uma crise de sinusite forte e não participou na conferência de imprensa do seu novo trabalho.