Sendo uma "mãe galinha", como a própria o referiu numa partilha na sua página de Instagram este domingo, dia 17 de agosto, Fernanda Serrano não conteve a emoção ao despedir-se do filho mais velho, Santiago, de 19 anos, que partiu para uma temporada no Rio de Janeiro, no Brasil, onde irá fazer intercâmbio escolar.

O momento da despedida foi partilhado pela atriz na rede social, que aproveitou a ocasião para dedicar uma sentida mensagem ao jovem, que se prepara para viver uma das maiores aventuras da sua vida.

"Há muitos anos, fiz eu o mesmo. Não neste enquadramento. Tinha a mãe 19 anos, quando fui em busca de sonhos! Construí um mundo, desde então! Herdaste o sorriso, o gosto pela aventura, a determinação e a coragem daquela pessoa que tanto te ama e vê sair do ninho em busca daquela que será uma experiência cheia de sonhos, sorrisos e incertezas. Cá estarei sempre!", começa por dizer.

"Deste lado! Tivemos o jantar de família antes da aventura, e os beijos e abraços de despedida de uma mãe muito galinha, para aquela que será a tua grande aventura nos próximos meses!", realçou.

"O meu coração está apertado, mas a confiança e a determinação que em ti também reconheço, vão trazer-te mais crescido, mais adulto, mais forte e feliz! Agora sinto o nosso ninho um pouco mais vazio, mas sei que faz parte deste processo bonito de crescimento para nós os dois! O Rio já está mais bonito contigo aí! Aproveita muito meu grande amor!", disse, por fim.

Fernanda Serrano continua solteira

Santiago, tal como os três irmãos mais novos, Laura, de 17 anos, Maria Luísa, de 15, e Caetana, de nove, nasceram do casamento terminado de Fernanda Serrano com Pedro Miguel Ramos.

Em declarações aos jornalistas no passado mês de fevereiro, a artista confirmou que continua solteira. "Estas coisas não se procuram - ou aparecem, ou então é melhor deixar estar. Estou empenhada em estar com tempo de qualidade para mim, coisa que, se calhar, descurei durante muito tempo. Nunca quis deixar ou delegar a outras pessoas o meu papel, o mais importante da minha vida e aquele a quem atribuo maior responsabilidade que é o de ser mãe. Sempre tive muito, muito presente. Agora que eles estão cada vez mais independentes, começo a ter um bocadinho mais de tempo para mim. Vou aproveitar-me porque mereço", referiu.

Recorde-se que o último relacionamento público de Fernanda Serrano foi com o personal trainer Ricardo Pereira, que terminou em 2023. Entretanto surgiram notícias de uma alegada reconciliação do casal que, no entanto, nunca foram confirmadas.