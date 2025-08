Aos 56 anos, Fátima Lopes vive um momento muito feliz na sua vida, quer a nível profissional, quer a nível pessoal.

Atualmente de férias no Algarve, a apresentadora tem vindo a partilhar com os seguidores das redes sociais, sobretudo do Instagram, como tem vivido os dias de sonho a sul do país.

Este sábado, 2 de agosto, por exemplo, Fátima partilhou imagens nas quais posa na praia, enquanto põe o 'bronze em dia'.

Na legenda da partilha, que mereceu os mais diversos elogios de figuras públicas como Luciana Abreu e Sofia Ribeiro, a comunicadora garantiu estar a viver "dias inesquecíveis".

Ora, este domingo, Fátima fez uma outra partilha, muito especial, na qual posa ao lado do namorado, Jorge Cristino.

"Uma noite de verão cheia de amor! Na Gala Summer, no cenário encantado do Pine Cliffs, jantámos ao som de Ronan Keating. Foi um momento mágico que vamos guardar nas nossas memórias", destacou.

Fátima Lopes mostra-se desta forma mais apaixonada que nunca, fazendo saber que o romance segue de 'vento em popa'.

Um amor que dura há quatro anos

Fátima Lopes e Jorge Cristino começaram a namorar há quatro anos e, desde então, têm-se mantido inseparáveis. A comunicadora falou sobre o relacionamento numa conversa que teve com Andreia Rodrigues no programa 'Estamos em Casa', da SIC, no passado mês de junho.

"[A relação] trouxe uma tranquilidade e uma serenidade que não estava à espera, aconteceu. Estamos juntos há quatro anos... Ainda não fez quatro. É uma relação de muito companheirismo e, a partir de uma certa idade, faz toda a diferença", realça.

"Ter uma relação forte é ótimo, ter uma relação intensa, é ótima mas, acima de tudo, tu queres ter um companheiro, alguém que sintas que há partilha, que te ouve, que é capaz de amar os meus filhos como eu sou capaz de amar os filhos dele", fez saber.