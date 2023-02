Fátima Lopes está de férias com a família e rumou até ao norte do país, estando a partilhar vários momentos destes dias no Instagram.

Ainda esta quarta-feira, a apresentadora da SIC contou que "passaram a amanhã na Fundação de Serralves".

"Visitámos as fantásticas exposições e demos um passeio pelo parque, que só por si, merece todo o nosso tempo", relatou, referindo depois que "à tarde deram um salto a Braga para visitar a Sé, que é obrigatória". E foi lá que teve um encontro inesperado.

"Não esperava encontrar o Maumau e o Carlos Fernandes, participantes no 'Hell's Kitchen' e que abriram o restaurante 'Águas de Bacalhau' em Braga. Espero que tenham muita sorte", destacou.

Veja na galeria as fotografias que Fátima Lopes partilhou na mesma publicação.

