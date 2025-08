Fanny Rodrigues e a irmã, Carina Rodrigues, podem estar de costas voltadas. Sempre tiveram uma relação de enorme proximidade e consideram-se inseparáveis, mas agora tudo indica que há uma zanga familiar.

Como surgiram os rumores?

Há uns tempos, o afastamento entre Fanny e Carina começou a ser notado. Quando a antiga apresentadora de 'Somos Portugal' esteve cerca de 15 dias nas Maldivas (em abril deste ano) com o filho, Diego, Carina lançou um novo tema e desta vez Fanny não reagiu à novidade.

Ao contrário do que acontecia anteriormente, sempre que a jovem cantora revelava novos singles, a ex-concorrente do 'Secret Story 2' não publicou nas suas páginas a canção da irmã e nem tão pouco reagiu às partilhas em que Carina a promovia.

Semanas depois, as duas voltaram a surgir nas redes sociais uma da outra. Carina voltou a lançar um tema e, desta vez, Fanny promoveu a conquista da irmã.

Contudo, parece que agora poderá existir novo afastamento entre as irmãs. Fanny e Carina deixaram-se de se seguir nas redes sociais. Não mais surgiram juntas nas partilhas uma da outra e a jovem cantora até tornou público um comunicado a respeito da irmã.

"Comunicado. Agradeço que se dirijam a mim como Carina Rodrigues. Não quero mais, nem tolero mais associações a terceiros. Obrigada", declarou, referindo-se ao facto de ser muitas vezes apelidada na imprensa e redes sociais de "a irmã de Fanny Rodrigues".



Carina Rodrigues vive atualmente em Portugal. Recentemente, a jovem deixou a Suíça, onde vivia, para no seu país de origem dedicar-se à carreira no mundo da música. Vive em Oliveira de Azeméis, na casa dos pais.

Já Fanny deixou a casa dos pais há uns tempos. A antiga apresentadora de 'Somos Portugal', que chegou a viver com o ex-companheiro, João Almeida, e o filho de ambos, Diego, na casa dos pais, alugou um apartamento para viver sozinha.

Contudo, ultimamente Fanny não mais partilhou imagens referentes a este apartamento. Ultimamente tem-se mostrado sobretudo em viagens e hotéis.

O novo amor de Fanny

A acompanhar a ex-'Secret Story' tem surgido quase sempre o seu novo amor. Fanny começou a namorado com o músico Detchi, cujo verdadeiro nome é Bernardo Calheiros, a 5 de julho deste ano.

O casal está inseparável desde então. Já viajaram juntos para Ibiza, na companhia do filho de Fanny, e através das redes sociais é possível perceber que fazem totalmente parte da rotina um do outro.

Fanny Rodrigues, de 33 anos, assumiu depois do fim do programa 'Somos Portugal', em novembro do ano passado, estar a viver uma depressão. O momento frágil estaria relacionado com o afastamento da televisão, uma vez que lhe foi dito que não existiam para si mais projetos na TVI, e com o fim do relacionamento com Jorge Frade.

Fanny e Jorge Frade tiveram uma conturbada relação que começou nos bastidores de 'Somos Portugal'. Ela era apresentadora e ele, dezasseis anos mais velho, operador de câmara do programa.

