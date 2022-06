Fanny Rodrigues deu nas vistas nas redes sociais, na tarde desta terça-feira, ao publicar uma fotografia cheia de sensualidade nas redes sociais.

Na imagem, a apresentadora do 'Somos Portugal' aparece numa piscina com um vestido com um género de malha metálica. Uma peça que também já foi usada pela atriz norte-americana Megan Fox.

O vestido é inclusive de uma linha que a estrela internacional lançou com a marca Boohoo e está disponível na loja online por 126 euros.

