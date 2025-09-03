O caso Kiko is Hot continua a dar que falar nas redes sociais. Tudo começou depois do influenciador digital, um dos mais seguidos em Portugal, ter feito uma piada com Francisco Monteiro, após este referir numa entrevista que tinha sido alvo de "preconceito" por parte do pai por usar fato de treino.

Entretanto, o assunto chegou ao programa 'V+Fama', no canal 'V+TVI', com António Leal e Silva e Cláudia Jacques, dois dos comentadores do formato cor-de-rosa, tecerem duras críticas a Kiko.

Se por um lado, Jacques notou que o jovem era uma "pessoa caricata", por outro, António notou que este vivia à custa de 'likes' nas redes sociais e de causas como o racismo e xenofobia, por exemplo.

Após a situação ter sido exposta nas redes sociais pelo próprio Kiko, que deu uma resposta à letra a ambos, eis que Nuno Markl não conseguiu ficar indiferente, aproveitando para partilhar a sua opinião sobre o assunto.

Nuno Markl sai em defesa de Kiko is Hot

"Uma imagem adorável de retrievers bebés só para dizer que ver dois comentadores televisivos do social insultar o Kiko is Hot como sendo 'uma pessoa estranha, caricata, sem bom senso' e alguém que 'não sabe o que diz e vive num mundo irreal e que é alimentado para as redes sociais e alimentado para os likes' fez-me rir muito", começou por escrever o radialista da Comercial.

"Chateou-me um bocado, também, pela agressão feia, feita a um tipo que não merece. Mas fez-me rir pelo quão caricato, desprovido de bom senso, repleto de pessoas que não sabem o que dizem e que vivem em mundos irreais alimentado para as redes sociais e os likes, é o universo do comentário social televisivo. E no entanto…", continua.

"Imaginemos que esta polémica era um casting para eu saber com quem poderia deixar o meu filho um fim-de-semana. Evidentemente, o Kiko: não só porque é uma ótima e divertida pessoa, mas também porque preferirei sempre que o meu filho esteja na companhia de alguém que lhe pode ensinar algo sobre humanidade, empatia e sobre aquilo por que passam os gays e os negros que não vão ao JNCQuoi e sobre aquilo por que passam 'os não sei quê das Palestinas' - mais do que ensinar-lhe qual o menos ofensivo pandã entre sapatos, calças e meias", atira.

"Parece-me uma questão de bom senso", diz, por fim, num tom irónico.

Famosos apoiam Kiko

À semelhança de Nuno Markl, vários outros famosos portugueses fizeram questão de apoiar Kiko.

Ana Markl, irmã de Nuno, deixou o seguinte comentário: "Por cada grunho, um Kiko". "Até tenho amigos que são", comentou Ana Sofia Martins num tom irónico. "Tanto sumo… tanto sumo", realçou Ana Garcia Martins.

"Eu ainda estou de queixo caído! E olha que hoje em dia para me cair o queixo é difícil", notou entretanto Inês Aires Pereira revelando-se surpreendida.

Também Catarina Furtado, Rebeca Caldeira, Inês Lopes Gonçalves, Luís Borges, Jessica Athayde, Sara Norte demonstraram o seu apoio ao criador digital.