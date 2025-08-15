Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 15 de agosto, na TVI, os familiares dos concorrentes do 'Big Brother Verão' que estão em risco de sair da casa mais vigiada do país já depois de amanhã, na gala de domingo.

Contudo, antes de iniciar a conversa, a apresentadora deixou uma ressalva relativamente a Kina, notando que nenhum dos familiares da concorrente aceitou o convite para estar presente no programa.

"Não temos ninguém aqui a representar a família da Kina. Fizemos o convite como sempre, eles não quiseram estar presentes, estão um bocadinho zangados esta semana, não quiseram estar aqui a defender a sua Kina. Mandamos um beijinho na mesma aos familiares e que lhes corra tudo bem", afirmou a apresentadora, conforme poderá ver pelo vídeo de seguida.

Note-se que esta semana, para além de Kina, estão nomeados Fábio Paim, Viriato Quintela e Afonso Leitão.

Uma semana marcada pela expulsão de Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho foi um dos assuntos da semana. O antigo presidente do Sporting foi expulso do reality show da TVI após por ter agredido Afonso Leitão.

O antigo presidente do Sporting recebeu uma expulsão direta depois de ter dado o que a produção considerou ser um "pontapé propositado" ao companheiro de jogo.

Numa conversa com os jornalistas, o também DJ não poupou nas críticas à TVI, notando que a produção do programa lhe garantiu que não seria expulso pelo pontapé, mas porque tinha manifestado vontade de desistir.

"Eu ia sair porque já tinha pedido para sair na noite anterior, por isso o meu choque. As pessoas quando estão frustradas, quando estão chocadas, têm atitudes. Eu nunca disse que era o super-homem, sou um ser normal, com uma capacidade acima da média, porque já passei por muita coisa na minha vida", defendeu.

Nesta mesma conversa, Bruno de Carvalho garantiu que estava estipulado no contrato que assinou com a estação de televisão que sairia esta semana, quer fosse expulso ou não.

"Foi assim que fizemos o nosso contrato e não posso falar sobre o contrato, mas foi assim. Eu cheguei a acordo para fazer dois programas, o 'Desafio Final' e este. E com as condições que eram. E sim, estava combinada a minha saída", explicou.

Este ainda referiu que aceitou entrar no reality show apenas por dinheiro, sendo que o seu grande objetivo era ajudar os pais, que estão a passar por uma fase muito difícil da sua vida. "A minha mãe terá que ir viver comigo e surgiu esta oportunidade de fazer dinheiro que posso na íntegra dar aos meus pais - para que consigam ter uma vida digna", sublinhou.

