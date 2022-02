Decorreu esta terça-feira, dia 8 de fevereiro, a cerimónia dos BRIT Awards 2022. O evento contou com a presença de grandes nomes da música, e não só, que desfilaram os seus melhores looks de gala na passadeira vermelha.

Porém, nem todos agradaram com as suas escolhas. Enquanto uns se destacaram pela elegância e sofisticação, outros deram que falar pela ousadia, excentricidade e irreverência.

Para que perceba melhor do que estamos a falar reunimos uma galeria com os visuais que mais foram comentados pela negativa. Serão estes os piores looks dos BRIT Awards? Veja as imagens e ajude-nos a responder a esta questão.

