Luís Miguel Santos, ex-concorrente do programa da SIC 'Casados no Paraíso', está hospitalizado depois de se ter submetido a uma delicada cirurgia aos intestinos.

Quem relatou como tudo aconteceu foi a sua mãe, Teresa Santos, através das redes sociais.

"Esta noite o meu menino Luís Miguel Santos foi operado aos intestinos. Uma crise de diverticulite. Hoje quando o fui visitar pediu-me orações. Posso-vos pedir para rezarem pelo meu menino?", começa por dizer Teresa.

De seguida, a mãe do ex-participante menciona o facto do treinador de padel estar prestes a ser pai.

"Ele vai ser pai daqui a poucas semanas.... Ajudem-me a pedir a Deus e a Nossa Senhora para ele estar em casa quando a Maria Luíza chegar", apela Teresa Santos.

Segundo o site da CUF, "a diverticulite é a inflamação de sacos ou bolsas que se desenvolvem através de fraquezas da parede do cólon".

Mafalda Marçalo, a companheira de Luís, também partilhou nas redes sociais um agradecimento pelas mensagens que tem recebido.

"Quero agradecer as imensas mensagens de carinho, apoio e força que estamos a receber. Assim que tiver condições irei responder a todos. E colocar-vos a par do estado do Luís. Obrigada mais uma vez de coração", revelou Mafalda.



© Instagram - Mafalda Marçalo

Quem é Luís Miguel Santos?

O treinador de cavalos participou no programa da SIC 'Casados no Paraíso', apresentado por Cláudia Vieira e que esteve no ar entre setembro de 2023 e janeiro de 2024, onde casou com Carina Lopes, uma relação que acabou por não resultar.

Em maio deste ano anunciou nas redes sociais que ia ser pai pela primeira vez. "Uma bênção de Deus", pode ler-se na publicação que Mafalda Marçalo fez no Instagram, e que foi também partilhada na página de Luís Santos.