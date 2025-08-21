O jogador do FC Porto Gabri Veiga e a noiva, Carla Leins, vão ser pais pela primeira vez.

A notícia foi partilhada nas redes sociais do casal onde mostraram um vídeo de uma ecografia com a seguinte legenda a acompanhar: "O nosso maior sonho tornou-se realidade".

Gabri e Carla chegaram em junho a Portugal vindos da Arábia Saudita onde o desportista, de 23 anos, jogou pelo Al Ahli.

Nas redes sociais do FC Porto foi publicado um vídeo do jogador a dar a notícia aos colegas de equipa onde este se disse "muito feliz".

"Estou muito feliz com a notícia e muito feliz por partilhá-la com todos vocês. Espero que corra tudo bem", referiu, sendo aplaudido pelos companheiros.

A história de amor de Gabri e Carla

O casal conhece-se desde a adolescência já que cresceram no mesmo local, O Porriño, uma zona perto de Vigo, Espanha. Namoraram vários anos até que chegou o pedido de casamento.

O pedido de casamento no relvado de um estádio de futebol

Gabri mostrou a sua veia mais romântica ao organizar o pedido de casamento à estudante de medicina de forma muito original. Foi em pleno relvado do estadio do Celta de Vigo, no final de 2024, que o jogador se ajoelhou e pediu a namorada em casamento.

"O meu presente vai ser passar a vida ao teu lado. Sim, sempre", escreveu a estudante na legenda da partilha onde mostra os detalhes de como tudo aconteceu.

Mais bebés a caminho mas no mundo do futsal

Recentemente, o jogado de futsal do Sporting Bernardo Paçó revelou que também vai ser pai, fruto da relação com Francisca Nunes.

Ao publicar na sua página de Instagram duas fotografias onde é possível ver a 'barriguinha' da companheira, mostrou também ecografias e um body de bebé com o símbolo dos leões.

"Não podíamos estar mais felizes... Reforço para 2026", escreveu na legenda da publicação.

O mais curioso é que o seu irmão gémeo, Bernardo Paçó, um mês antes já tinha revelado que também ia ser pai. "Passados 8 anos, está lançado o pânico. A família vai aumentar", escreveu na legenda da partilha. O bebé é fruto da sua relação com Inês Quental do Vale Van-Zeller Paçó.