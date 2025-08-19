'Ozzy Osbourne: Coming Home' deveria estrear na segunda-feira, dia 18 de agosto, mas a data foi adiada, como adianta a imprensa internacional.

Este é um documentário sobre os últimos anos de Ozzy Osbourne, da BBC, e iria passar na BBC One logo a abrir esta semana. No entanto, a emissora "adiou a exibição". Inicialmente, "sem dar motivos ou uma nova data de transmissão", como indicou a BBC.

"O filme foi alterado na programação e confirmaremos novos detalhes da transmissão em breve", comunicou um porta-voz da BBC à Variety sobre o anúncio da nova data, que ainda não foi revelada.

Mas esta terça-feira houve uma atualização da informação. Um porta-voz da BBC partilhou à BBC News que o adiamento da estreia do documentário foi a pedido da família Osbourne.

"As nossas condolências estão com a família Osbourne neste momento difícil. Respeitamos a vontade da família de guardar mais algum tempo antes de exibir este filme tão especial", disse. "A nova data [de transmissão] será confirmada em breve", reforçou, por fim.

'Ozzy Osbourne: Coming Home' foi filmado ao longo dos últimos três anos e pretende ser "um relato comovente e inspirador" do último capítulo de vida do lendário roqueiro, segundo a BBC News. O documentário conta com entrevistas a Ozzy Osbourne, à mulher Sharon e aos filhos Jack e Kelly. E aborda também a jornada até ao regresso ao Reino Unido.

“Este filme intimista acompanha os três últimos anos da vida de Ozzy Osbourne enquanto ele e a Sharon planeiam voltar a casa depois de 25 anos em Los Angeles e se preparam para o espetáculo de despedida", pode ler-se na sinopse oficial do documentário.

A People recorda ainda que originalmente este documentário era para ser uma série intitulada 'Home to Roost', quando anunciaram o projeto em 2022. Mas acabou por se tornar numa longa-metragem perante os problemas de saúde do músico.

'Ozzy Osbourne: Coming Home' é "um retrato comovente de uma das famílias mais divertidas do mundo num momento crucial da sua história", diz ainda a sinopse oficial.

A morte de Ozzy Osbourne semanas após subir ao palco pela última vez

Ozzy Osbourne, recorde-se, morreu no dia 22 de julho, aos 76 anos. A sua partida aconteceu 17 dias depois de ter subido ao palco pela última vez num concerto dos Black Sabbath em Birmingham, a sua cidade natal.

"É com uma tristeza que as palavras não conseguem expressar que informamos que o nosso querido Ozzy Osbourne morreu esta manhã. Estava com a família e rodeado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento", comunicou na altura a família do artista.

Como seria de esperar, a morte do músico levou a várias homenagens que lhe foram feitas também nas redes sociais. Amigos, colegas de profissão e fão fizeram questão de celebrar a vida do ícone do 'heavy metal', lamentando a sua partida.

Entretanto, foi revelada a causa da morte de Ozzy Osbourne, que tinha sido diagnosticado com a doença degenerativa de Parkinson e tinha outras complicações de saúde - nomeadamente um problema na coluna que o acompanhava há vários anos.

Segundo o The Sun, o artista sofreu um "enfarte agudo do miocárdio" e uma "paragem cardíaca fora do hospital". A doença de Parkinson e a doença coronária são ainda apontadas como "causas conjuntas" da morte.

